Ertuğruloğlu'ndan EİT toplantısında mesaj: "Tek ada, iki devlet demek istiyoruz"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda üye ülkelere seslendi. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılmasını ve KKTC'nin uluslararası forumlarda yer alabilmesine destek verilmesini istedi.

Bakan, KKTC'nin Kıbrıs meselesinde iki devletin egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir anlaşmaya varılması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söyledi ve "Başka bir deyişle, tek ada, iki devlet demek istiyoruz" dedi.

Ertuğruloğlu çağrısını şu sözlerle iletti: "Kardeş üye devletlerden, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun sonlandırılmasına yönelik cesur adımlar atmalarını bekliyoruz. EİT üye devletlerine, Kıbrıs Türk halkının uluslararası forumlarda hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla meşru beklentilerini desteklemekte öncülük etmeleri için çağrıda bulunuyorum."

"İki halkın varlığı inkar edilemez bir gerçektir"

Adada iki halk bulunduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, "Adada, iki farklı milliyet, dil ve dine sahip, her biri kendi toprakları ve kendi vatandaşları üzerinde egemenliği olan iki halkın varlığı inkar edilemez bir gerçektir" diye konuştu.

Bakan, uluslararası topluma da seslenerek Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasını istedi.

Gözlemci üyelik statüsü üç yıl daha uzatıldı

KKTC, 2012 yılından bu yana EİT'de gözlemci üye olarak bulunuyor. Ertuğruloğlu, gözlemci statüsünün üç yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduğunu aktardı; EİT bünyesindeki reform sürecinde gözlemci üyelerin statülerinin kalıcı hale getirilmesini de temenni etti.

Ticaret, ulaştırma, enerji, turizm, yükseköğretim ve ekonomik iş birliği alanlarındaki çalışmalara işaret eden Ertuğruloğlu, KKTC'nin EİT faaliyetlerine katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi. KKTC'nin geçmişte EİT etkinliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan, EİT üyesi ülkelerden gelen öğrencilerin KKTC üniversitelerinde eğitim görmeleri amacıyla burslar tahsis edildiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu konuşmasında ayrıca, Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek ve toplantının düzenlenmesine yönelik çalışmalarından dolayı EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan'a ve EİT Sekretaryası'na teşekkür etti.