Ertuğrulgazi şenliklerinde Söğüt’teki bazı yollar araç trafiğe kapalı olacak

Bu yıl 738’incisi kutlanacak Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesi ilçede bazı yollar yolların ağır vasıtalı araçlara kapatılacağı bildirildi.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 738. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bazı yollar ağır vasıtalı araçlara kapatılacak. Vatandaşların ve şenliklere iştirak edecek misafirlerin güvenli ve trafik akışında sıkıntılar yaşanmaması amacıyla Bilecik-Söğüt, Söğüt-Eskişehir, Söğüt-Bozüyük, İnhisar-Söğüt ve Hamitabat-Söğüt-Küre güzergahlarının 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat: 06:00 ile 8 Eylül Pazar günü saat: 18:00 arasında ağır vasıtalı araçların geçişine yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca, karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak" denildi.