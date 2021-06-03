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Spor Ertuğrul Sağlam'dan flaş Samsunspor kararı
Spor

Ertuğrul Sağlam'dan flaş Samsunspor kararı

Play-off turunda Altınordu'ya elenerek Süper Lig'in kapısından dönen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 17:56:00 -
Ertuğrul Sağlam'dan flaş Samsunspor kararı

TFF 1. Lig'de Play-Off Turu'nda Altınordu'ya elenerek Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla tecrübeli hocanın yönetime istifasını sunduğunu ve kararın kabul edildiğini belirtti.

Samsunspor'da 15 Kasım 2019'da göreve başlayan Sağlam, takımı 2. Lig'den alarak 1. Lig play-off'lara kadar taşımayı başarmıştı.

Kırmızı beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ertuğrul Sağlam, kulübümüzdeki görevinden ayrılmış ve istifasını yönetime sunmuştu. İstifası kulübümüz yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir.Ertuğrul Sağlam'a bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, kendisine başarılar dileriz.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.

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