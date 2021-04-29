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Spor Ertuğrul Sağlam: Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum
Spor

Ertuğrul Sağlam: Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam, 19 yaş altı takımı oyuncularıyla sahaya çıkan ekiplere tepki gösterdi. Sağlam yaptığı açıklamada "Bence Türk futbolunun geleceği açısından çok sıkıntılı bir durum. Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 19:39:00 -
Ertuğrul Sağlam: Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, TFF 1. Lig'de iddiası bulunmayan takımların şampiyonluk yarışı veren ekiplerle mücadelesine 19 yaş altı takımı oyuncularıyla çıkmasını eleştirerek, "Bence Türk futbolunun geleceği açısından çok sıkıntılı bir durum. Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum." dedi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde iddiası bulunmayan ekiplerin sahaya 19 yaş altı takımı oyuncularıyla çıkmasını eleştirdi.

Ligin halen devam ettiğine ve 3 takımın şampiyonluk yarışı verdiğine işaret eden Sağlam, şunları dile getirdi:

"Geçen hafta bazı rahatsızlıklarımızı dile getirmeye çalıştık. Birileri çıksın konuşsun istedik ama kimse konuşmadı. Bazı şeyler beni çok rahatsız ediyor. Ligde 3 takım Süper Lig'e direkt yükselme mücadelesi verirken bazı takımlar play-off bazıları ise düşmemek için mücadele ediyor. Tuzlaspor, bu ligin en zor deplasmanlarından birinde Keçiörengücü maçını kazanarak play-off umutlarını yeşertiyor. Bir sonraki maçta, yani geçen haftaki Adana Demirspor mücadelesinde Keçiörengücü karşılaşmasını kazanan ilk 11'inden 7 oyuncusunu bu mücadelede oynatmıyor. Ayrıca 19 yaş altı takımından 4 oyuncusunu ilk 11'e alıyor. Bu durumu, kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklamak gerekir. Yine bu hafta Adana Demirspor ile oynayacak Balıkesirspor cephesinden gelen açıklamalara bakıyoruz. Onlar da 19 yaş altı takımından oyuncularını bu maçta oynatacaklarını dile getiriyor. Bu durum, futbolda haksız rekabeti tetikleyen bir durum."

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın içinde bulunduğu bir şampiyonluk yarışının olduğunu hatırlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"İki hafta sonra herhangi bir ekip, bu takımlarla oynarken bir maçta 8 oyuncusunu oynatmadığında veya 19 yaş altı takımından 3 oyuncusuyla o maçlara çıktığında bugün bizim karşılaştığımız duruma sessiz kalanlar, yarın o duruma da ses çıkaramayacak. Gerçekten futboldaki rekabeti çok ciddi anlamda yaralayan bir durum. Bence Türk futbolunun geleceği açısından da çok sıkıntılı bir durum. Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum. Dolayısıyla böyle rahatsızlıklarımız var. Oynadığımız oyun futbol, 2 takım direkt Süper Lig'e çıkacak. Arkada 1 takım play-off'a kalacak. Sonra oradan bir takım daha Süper Lig'e çıkacak. Bunlar futbolda olan şeyler ama futbolda olmayan şeylerin, kamuoyu vicdanına rahatsızlık verecek durumların da önüne geçmek lazım. Dikkatli olmak lazım."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 1 Mayıs Cumartesi günü sahasında Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Tomane katılmadı.

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