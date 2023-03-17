Ertuğrul Özkök'ün derdi içkiymiş! '14 Mayıs'tan sonra rahat rahat içebileceğiz'

Hürriyet'ten kovulduktan sonra yazılarına eşine ithafen Tansu'ya Mektuplar başlığıyla devam eden Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde alkole olan düşkünlüğünü açık etti.

Kendince kelime oyunlarıyla 14 Mayıs tarihini öne süren Özkök, "Son müjde; 14 Mayıs'tan sonra her akşam rahatlıkla içebileceğiz" dedi.

"Yalnız bir dakika…Dürüst olayım." dedikten sonra, bir fizikçinin İzmir'deki İktisat Kongresi'nde söylediklerini aktaran Özkök, şöyle devam etti:

Gel gel yapıp sizi aldatmış olmayayım, baştan söyleyeyim. Bu yazı bir seçim anketi değil. İzmir’den gelen müjde… Dünyaca ünlü teorik fizikçi Prof. Michio Kaku dün İkinci İzmir İktisat Kongresi'nde bir konuşma yaptı.New York City College Öğretim Üyesi ve dünyada bilimin popülerleşmesine çok katkısı olan bir insan. Dünkü konuşmasında karaciğer konusunda bana ve benim gibilere müthiş bir müjde verdi. Önümüzdeki yıllarda insan için yeni bir karaciğer yapılması mümkün olacakmış. Konuşmasının o bölünü aktarıyorum: "Aşırı alkol tüketenler için karaciğer geliştireceğiz"

Sözü 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimine getiren Özkök, şu hayalini de paylaştı: Başlığa bakıp aldanmayın, 14 Mayıs tarihini, eğer bir iktidar değişikliği olursa, alkollü içki meselesini daha rahat tartışabileceğimiz için böyle dedim.

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