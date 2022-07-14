Ertuğrul Özkök'ten skandal sözler! 'PKK'lı teröristler dağdan inip...'

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Hürriyet'in eski tetikçilerinden Ertuğrul Özkök, TV 100 canlı yayınında PKK'lı teröristlere ilişkin skandal ifadeler kullandı.

"Geçen gün çok komik bir şey okudum." diyen Özkök, "Kolombiya'da eski FARC gerillaları vardı ya, onlar şimdi işsiz kaldı. Hepsi turistik rehber yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış." şeklinde konuştu.

PKK'lılar için skandal öneri!

Özkök ardından şu skandal ifadeleri kullandı:

Bizim PKK'lılar da bunu yapsalar daha güzel olur işte. Dağdan inip turizm rehberi olsunlar.