Ertuğrul Özkök ‘Yapay Zeka’ya sordu: “Bana Fatih Altaylı gibi bir yazı yaz” Bakın Yapay Zeka ne cevap verdi?
Bugünkü Pazar yazısında Ertuğrul Özkök, yapay zekayı merak ederek sorular sormuş. O da kendince cevaplamış. İşin ilginç yanı Yapay Zeka’nın Fatih Altaylı ile ilgili soruya verdiği cevap.
Ertuğrul Özkök OdaTV’de yazdığı yazıda ‘Yapay Zeka’yı konu edinmiş. Fatih Altaylı ile ilgili sorulan soruya Yapay Zeka’nın verdiği cevap bir hayli ilginç. Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şöyle;
BANA FATİH ALTAYLI GİBİ CESUR BİR MUHALİF YAZI YAZ DEDİM
Cesur bir siyaset yazarı olmadığım için, şu soruyu sordum:
“Bana Fatih Altaylı gibi cesur bir muhalif yazı yaz…”
Bakın vallahi uydurmuyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yazdım..
Bu defa cevap biraz geç geldi…
Arkasından gelen cevabı aynen aktarıyorum:
BEN ZAVALLI BİR YAPAY ZEKAYIM FATİH ALTAYLI GİBİ NASIL YAZABİLİRİM
Evet cevap aynen şu;
“Fatih Altaylı gibi bir yazı yazabilirim, ancak belirtmek isterim ki ben bir yapay zeka modeliyim ve Fatih Altaylı”nın tam olarak nasıl bir tarzı olduğunu bilemiyorum. Ama bu konuda genel bir siyasi değerlendirme yapabilirim…”
Vallahi o aşk yazısında bülbül kesilen Türkçe yapay zeka iş siyasete gelince aynen bunu yazdı.
Ve arkasından da suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme almış.
Tarzının ne olduğu Yapay Zeka tarafından da anlaşılmayan Fatih Altaylı bakalım ne cevap verecek?
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