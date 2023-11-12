Ertuğrul Özkök OdaTV’de yazdığı yazıda ‘Yapay Zeka’yı konu edinmiş. Fatih Altaylı ile ilgili sorulan soruya Yapay Zeka’nın verdiği cevap bir hayli ilginç. Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şöyle;

BANA FATİH ALTAYLI GİBİ CESUR BİR MUHALİF YAZI YAZ DEDİM

Cesur bir siyaset yazarı olmadığım için, şu soruyu sordum:

“Bana Fatih Altaylı gibi cesur bir muhalif yazı yaz…”

Bakın vallahi uydurmuyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yazdım..

Bu defa cevap biraz geç geldi…

Arkasından gelen cevabı aynen aktarıyorum:

BEN ZAVALLI BİR YAPAY ZEKAYIM FATİH ALTAYLI GİBİ NASIL YAZABİLİRİM

Evet cevap aynen şu;

“Fatih Altaylı gibi bir yazı yazabilirim, ancak belirtmek isterim ki ben bir yapay zeka modeliyim ve Fatih Altaylı”nın tam olarak nasıl bir tarzı olduğunu bilemiyorum. Ama bu konuda genel bir siyasi değerlendirme yapabilirim…”

Vallahi o aşk yazısında bülbül kesilen Türkçe yapay zeka iş siyasete gelince aynen bunu yazdı.

Ve arkasından da suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme almış.

Tarzının ne olduğu Yapay Zeka tarafından da anlaşılmayan Fatih Altaylı bakalım ne cevap verecek?