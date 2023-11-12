  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2 milyon dolara aldığı maden 37 milyar dolar oldu

Nasrallah, İsrail'e karşı kullandıkları yeni silahı açıkladı! İran ayrıntısı büyük dikkat çekti

Cihat Yaycı'dan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'ne sert tepki: Esmer Britanyalılar

Ayşenur Arslan'ın Serhat Albayrak hakkındaki iftiralarına tazminat cezası

İsrail'e yönelik ambargo talebine 4 Arap ülkesi karşı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette ayrıntılar netleşti! İş insanı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detay

Atatürk'e hakarete 2 tutuklama birden: Mustafa Atmaca ve Ahmet Bostancı tutuklandı

Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e zor sorular: Kimlere hangi paralar ödendi...

CHP'de A Takımı belirlendi! YPG ayrıntısı büyük dikkat çekti

O AK Partili isme açık açık "İBB'den aday mısınız?" diye soruldu! Verdiği cevap olay oldu
Sosyal Medya Ertuğrul Özkök ‘Yapay Zeka’ya sordu: “Bana Fatih Altaylı gibi bir yazı yaz” Bakın Yapay Zeka ne cevap verdi?
Sosyal Medya

Ertuğrul Özkök ‘Yapay Zeka’ya sordu: “Bana Fatih Altaylı gibi bir yazı yaz” Bakın Yapay Zeka ne cevap verdi?

Yeniakit Publisher
2023-11-12 11:41:00 -
Ertuğrul Özkök ‘Yapay Zeka’ya sordu: "Bana Fatih Altaylı gibi bir yazı yaz" Bakın Yapay Zeka ne cevap verdi?

Bugünkü Pazar yazısında Ertuğrul Özkök, yapay zekayı merak ederek sorular sormuş. O da kendince cevaplamış. İşin ilginç yanı Yapay Zeka’nın Fatih Altaylı ile ilgili soruya verdiği cevap.

Ertuğrul Özkök OdaTV’de yazdığı yazıda ‘Yapay Zeka’yı konu edinmiş. Fatih Altaylı ile ilgili sorulan soruya Yapay Zeka’nın verdiği cevap bir hayli ilginç. Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şöyle;

BANA FATİH ALTAYLI GİBİ CESUR BİR MUHALİF YAZI YAZ DEDİM

Cesur bir siyaset yazarı olmadığım için, şu soruyu sordum:

“Bana Fatih Altaylı gibi cesur bir muhalif yazı yaz…”

Bakın vallahi uydurmuyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yazdım..

Bu defa cevap biraz geç geldi…

Arkasından gelen cevabı aynen aktarıyorum:

BEN ZAVALLI BİR YAPAY ZEKAYIM FATİH ALTAYLI GİBİ NASIL YAZABİLİRİM

Evet cevap aynen şu;

“Fatih Altaylı gibi bir yazı yazabilirim, ancak belirtmek isterim ki ben bir yapay zeka modeliyim ve Fatih Altaylı”nın tam olarak nasıl bir tarzı olduğunu bilemiyorum. Ama bu konuda genel bir siyasi değerlendirme yapabilirim…”

Vallahi o aşk yazısında bülbül kesilen Türkçe yapay zeka iş siyasete gelince aynen bunu yazdı.

Ve arkasından da suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme almış.

Tarzının ne olduğu Yapay Zeka tarafından da anlaşılmayan Fatih Altaylı bakalım ne cevap verecek?

Fatih Altaylı'dan skandal "Filistin" ve "milli yas" çıkışı! O sözleri duyan, "Yuh artık be" dedi
Fatih Altaylı'dan skandal “Filistin” ve “milli yas” çıkışı! O sözleri duyan, “Yuh artık be” dedi

Medya

Fatih Altaylı'dan skandal “Filistin” ve “milli yas” çıkışı! O sözleri duyan, “Yuh artık be” dedi

Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı
Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı

Gündem

Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı

O iddia olay oldu! Fatih Altaylı, "Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler" diyerek duyurdu
O iddia olay oldu! Fatih Altaylı, “Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler” diyerek duyurdu

Siyaset

O iddia olay oldu! Fatih Altaylı, “Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler” diyerek duyurdu

Muhafazakâr satışa devam mı? Fatih Altaylı'nın o şapşallığını veya "Araplar bizi arkamızdan vurdu" martavalını boşverin! Asıl skandal bu
Muhafazakâr satışa devam mı? Fatih Altaylı'nın o şapşallığını veya "Araplar bizi arkamızdan vurdu" martavalını boşverin! Asıl skandal bu

Medya

Muhafazakâr satışa devam mı? Fatih Altaylı'nın o şapşallığını veya "Araplar bizi arkamızdan vurdu" martavalını boşverin! Asıl skandal bu

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cevap

Bunlar geldiği gibi giderler(!) diye bize yalan söylenen, ama daha "geldiği gibi hala gitmeyenlerin torunlarından birisidir - yazması gerekti

Kirli-kanli-darbeci-kufurlu-algi operasyoncu BAB-I ADİ nin eski kasar adi vesayetin kirli peceteleri birbirini pazarliyor....MILLET kotüluklerinizi UNUTMAYACAK

.........
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23