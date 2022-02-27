Ertuğrul Özkök itiraf etti: Hep söylüyorum ben bir döneğim

Ertuğrul Özkök TELE1'de yayınlanan Nilüfer Bıyıklı'nın sunduğu Başka Sohbetler programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen "dönek" eleştirilerine cevap veren Özkök, "Bana dönek diyorlar evet döneğim. Çünkü insan dönmeden gelişemez ben buna inanıyorum" diye konuştu.

Gazetede yöneticilik yapmanın zor olduğunu ve çok iyi "cambazlık" yapmayı gerektirdiğini söyleyen Özkök, "dönek" söyleminin kendisi için hakaret içeren bir anlam taşımadığını ifade etti.

Özkök yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bana dönek diyorlar, evet döneğim ben bunu her yerde söyledim. Çünkü insan dönmeden gelişemez ben buna inanıyorum. Benim için hiçbir zaman döneklik kavramı bir hakaret kavramını taşımadı. İsterse herkes kötü bir kavram olarak düşünsün. Şimdi düşünün, döneklik kötü bir şey olsa seçimler neden oluyor?"