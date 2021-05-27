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Gündem Ertuğrul Özkök itiraf etti! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çapında bir lider'
Gündem

Ertuğrul Özkök itiraf etti! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çapında bir lider'

Radyo programcısı Adem Metan'a konuşan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhalefetin söyleyemediği sözleri itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 22:51:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, radyo programcısı Adem Metan'a konuştu. Metan, Özkök'e, "Tayyip Erdoğan'ın liderliğini nasıl buluyorsunuz?" diye sordu.

'Dünya çapında bir lider'

Muhalefetin söyleyemediği sözleri itiraf eden Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Metan'ın sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bana göre Atatürk'ten sonra gelmiş liderlik vasıflarına sahip en büyük lider. Türkiye çapında da değil dünya çapında bir lider. Bunun hiçbir şeyi yok, lider. Ve taktir ettiğim bir tarafı daha var. Birlikte çalıştığı insanlarla ilgili sorumlulukları yüklenmesini biliyor."

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Yorumlar

cok sasirtici ENGIZISYON YETKILISININ DUNYANIN YUVARLAK OLDUGUNU KABUL ETMESI KADAR SASIRTICI:))

operasyonel nazar komplosuna karsi MASALLAH DIYELIM:)
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543

cumhurbaşkanı iyi olsada etrafı çevresi danışmanları politika kurulları cumhurbaşkanını yanlış yönlendiriyor
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