Ertuğrul Özkök itiraf etti! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çapında bir lider'

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, radyo programcısı Adem Metan'a konuştu. Metan, Özkök'e, "Tayyip Erdoğan'ın liderliğini nasıl buluyorsunuz?" diye sordu.

'Dünya çapında bir lider'

Muhalefetin söyleyemediği sözleri itiraf eden Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Metan'ın sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bana göre Atatürk'ten sonra gelmiş liderlik vasıflarına sahip en büyük lider. Türkiye çapında da değil dünya çapında bir lider. Bunun hiçbir şeyi yok, lider. Ve taktir ettiğim bir tarafı daha var. Birlikte çalıştığı insanlarla ilgili sorumlulukları yüklenmesini biliyor."