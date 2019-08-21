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Ertuğrul Özkök İmamoğlu'nu haşladı: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş

Gazeteci Ertuğrul Özkök, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatil yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek "On dakika önce mazbatanı almış olsan da... Böyle bir felaket varsa... Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş..." dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
Ertuğrul Özkök İmamoğlu'nu haşladı: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel baskını sırasında tatilde olduğu için eleştirilmiş sonra İstanbul'a gelmiş ama tekrar Bodrum'a geri dönmüştü. Bu yaptığıyla yeniden eleştirilerin odağına oturan İmamoğlu'na destek çıkan Sabah yazarı Hıncal Uluç "Yani 100 yılda bir olacak Allahın Rahmeti'nin hesabı, 3 günlük başkandan mı sorulur" demişti.

Sean Penn'in fotoğrafını paylaştı

Ertuğrul Özkök yeni yazısında bu sözlere göndermede bulunarak, Hollywood’un ünlü aktörlerinden Sean Penn'in Amerika’nın New Orleans şehrini vuran Katrina fırtınasında çekilen karelerini paylaşarak İmamoğlu'nu topa tuttu.

"Mazbatanı 10 dakika önce alsan bile bu fotoğrafı vereceksin arkadaş" diyerek isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi.

"Sen bu fotoğrafı vereceksin ki..."

"Evet, Türkiye’de geçmiş bunca yılın, bu betonlaşmanın faturası daha dün seçilmiş bir belediye başkanının sırtına yüklenemez..." diyen Özkök "Sen bu fotoğrafı vereceksin ki... Felaketi evinde seyredenler utansın...Sen bu fotoğrafı vereceksin ki... Seninle gurur duyan insanlar daha da gurur duysunlar." diye yazdı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
  1. İstanbul
  2. Ertuğrul Özkök
  3. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • TankutTankut36 dk önce
    Yandaştın daima olacaksın entel dantel.
  • KİMBİLİR NE FİTNE HESABI YAPIYORDUNUZDA BU AFET BAŞINIZA GELDİKİMBİLİR NE FİTNE HESABI YAPIYORDUNUZDA BU AFET BAŞINIZA GELDİ41 dk önce
    25 YILDA NEDEN BÖYLE BİR AFFETOLMADI 25 YILDA N ÖNCE SUSUZ KALDI İSTANBUL 25 YIL ÖNCE KÜVETLERE SU NİYE DOLDURDU İSTABULU
  • Mehmet Murat GülerMehmet Murat Güler43 dk önce
    Meselenizfotoğraf vermek mi?
  • MuratMurat45 dk önce
    Evet fotograf verdi kendisi , yatla mavi sularda..daha ne yapsin.

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