Ertuğrul Özkök İmamoğlu'nu haşladı: Bu fotoğrafı vereceksin arkadaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel baskını sırasında tatilde olduğu için eleştirilmiş sonra İstanbul'a gelmiş ama tekrar Bodrum'a geri dönmüştü. Bu yaptığıyla yeniden eleştirilerin odağına oturan İmamoğlu'na destek çıkan Sabah yazarı Hıncal Uluç "Yani 100 yılda bir olacak Allahın Rahmeti'nin hesabı, 3 günlük başkandan mı sorulur" demişti.

Sean Penn'in fotoğrafını paylaştı

Ertuğrul Özkök yeni yazısında bu sözlere göndermede bulunarak, Hollywood’un ünlü aktörlerinden Sean Penn'in Amerika’nın New Orleans şehrini vuran Katrina fırtınasında çekilen karelerini paylaşarak İmamoğlu'nu topa tuttu.

"Mazbatanı 10 dakika önce alsan bile bu fotoğrafı vereceksin arkadaş" diyerek isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi.

"Sen bu fotoğrafı vereceksin ki..."

"Evet, Türkiye’de geçmiş bunca yılın, bu betonlaşmanın faturası daha dün seçilmiş bir belediye başkanının sırtına yüklenemez..." diyen Özkök "Sen bu fotoğrafı vereceksin ki... Felaketi evinde seyredenler utansın...Sen bu fotoğrafı vereceksin ki... Seninle gurur duyan insanlar daha da gurur duysunlar." diye yazdı.