Ertuğrul Özkök, 15 Temmuz'u ve Mısır darbesini destekleyen, Libya'da binlerce Müslüman'ın kanını döken BAE'li prensi öve öve bitiremedi!

yeniakit.com.tr Aydın Doğan’ın elinde gayri milli yazılar yazmaya alışan Ertuğrul Özkök, Hürriyet’teki “zırva”larına devam ediyor. İsmi birçok skandala bulaşan İhvan düşmanı, ABD uşağı BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’i öve öve bitiremeyen Özkök, yazısının sonunda prensin Türkiye’yi sevmediğini de eklemeyi unutmadı. Özkök’ün övdüğü Muhammed bin Zayed’in; Türkiye’deki 15 Temmuz hain darbe girişimini desteklediği, Mısır’da Sisi’nin Mursi’ye yönelik darbe girişimine arka çıktığı, Trablus’u ele geçirmeye çalışan ve bu uğurda binlerce Müslüman’ın kanını akıttığı biliniyor.

“Randevusuna zamanında gelen bir Arap var mıdır, vardır... Adı Mohammed bin Zayed... Abu Dabi’de oturuyor... Üstelik kendisi Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi oluyor.” diyen Özkök, “Ve onun için Arap dünyasının en güçlü kişisi olarak bilinen “MBS”nin yani Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın bölgedeki en iyi arkadaşı. Ama son zamanlarda ondan bile güçlü bir lider haline geldi.” ifadelerini kullandı.

The New York Times’in bir yazısını derleyerek bin Zayed’i öven Özkök, şunları yazdı:

“En güçlü hava kuvvetine sahip”

Aslında başında bulunduğu ülke çok küçük. 9 milyon nüfusu var ama bunun sadece 1 milyonu BAE vatandaşı. Yani Arap.

Geri kalanı yabancı çalışan.

Ama bu kadar küçük bir ülkenin başındaki prens, 1.3 trilyonluk kraliyet fonunu yönetiyor.

Arap ülkeleri arasında en güçlü hava kuvvetlerine o sahip. Amerika’dan aldığı F-16’lar ile Fransa’dan aldığı Falcon’lar hava kuvvetinin ana bölümünü oluşturuyor.

İçinde yabancı paralı askerlerin bulunduğu çok güçlü bir “özel kuvvetler ordusu” kurdu.

Bu ordu halen Yemen, Libya, Somali, Mısır ve Kuzey Sina’da görev yapıyor.

Ayrıca bu ordu Kosova’da Sırplara, Afganistan’da IŞİD’e karşı NATO’yla birlikte görev aldı.

Bu muharip özellikleri nedeniyle ülkesine eski Yunan’dan esinlenerek “Küçük Isparta” diyenler var.

“Muhalifleri susturuyor, kadınları istihdam ediyor”

İlginç bir kişiliği var.

Ülkesinde, bir yandan muhaliflerini hapse atıyor, ama bir yandan öteki Arap ülkelerinde görülmeyen reformlar yapıyor.

Arap ülkeleri arasında kadın haklarının en geliştiği ülke burası. Kabinesindeki bakanların üçte biri kadın.

“Tapınak ve kilise yaptırdı”

Öteki Arap liderlerden başka farkları da var. Geçtiğimiz yıllarda “Hoşgörü Yılı” ilan etti.

Ülkesinde yaşayan başka dinlere mensup insanlar için kilise ve Hindu tapınağı yapılmasına izin verdi.

İki önemli projeyi gerçekleştirmeye uğraşıyor. Birincisi Wall Street’e benzeyen bir finansal merkez kurmak.

İkincisi ise New York Üniversitesi ile ortak bir kampus yapmak. Kurduğu üniversitenin kampusuna Louvre Müzesi’ni açmıştı. Şimdi ona Guggenheim’ı da eklemeye çalışıyor.

“Dakik birisi, kendi kahvesini kendisi dolduruyor”

Gelelim başlıktaki soruya.

Arap ülkeleri insanları genellikle randevularına zamanında gelmeyen insanlar olarak bilinir.

Hele hele krallar gelen misafirlerini saatlerce bekletirler.

MBZ ise tam aksi bir karaktere sahip. Bütün randevularına dakikası dakikasına geliyor.

Öteki Arap ülkeleri liderlerinden çok önemli bir farkı daha var. Kibri sıfır. Hatta mütevazı bir insan olarak tanınıyor. Toplantılarda kahvesini bile kendi koyuyor.

Şatafatı ve protokolü de fazla sevmiyor. Kimseye haber vermeden, başka ziyaretçileri rahatsız etmeden, torunlarını Amerika’da gizlice Disneyland’a götürüp gezdirdiği anlatılıyor.

Bunda İngiltere’de aldığı eğitimin de etkisi bulunduğunu düşünenler var.

18 yaşında İngiliz subay eğitim programını bitirmiş.

İhvan düşmanı

Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensinin bütün dünyaca bilinen en önemli özelliği “Rabia işareti”nden nefret etmesi...

Yani “Müslüman Kardeşler” örgütünü en büyük düşman olarak biliyor.

“Ben Müslümanım, namaz kılıyorum, dua ediyorum. 1980’lere kadar ben de onlardan biriydim. Ama sonra gördüm ki bu adamların özel bir ajandası var” diyor.

O nedenle Mısır’da Sisi’yi destekliyor.

Bir de İran’a düşman.

O nedenle kurduğu özel kuvvetler birliği bir çok ülkede İran’ın etkisini kırmak ve Müslüman Kardeşler örgütünü yok etmek için savaşıyor.

ABD’ye hayran, iki yıldır gidemiyor

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de tuhaf. Prens ABD’ye hayran. Ve Trump’la ilişkileri çok iyi.

Trump hakkında yürütülen bir soruşturmaya onun da adı karıştığı için 2 yıldır Amerika’ya gidemiyor.

Ama ABD’nin bölgedeki en iyi müttefiki olmaya devam ediyor.

Tabii, Prens’in, Katar’ın yanında yer alan, Müslüman Kardeşler’i destekleyen Türkiye ile arasının hiç iyi olmadığını söylememe gerek yok.

Muhammed bin Zayed’in skandalları

Veliaht Prens Muhammed bin Zayed’in, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimini desteklediği biliniyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de yakalanan BAE ajanlarından birisi de, darbenin girişiminin gerçekleşeceğini bildiğini itiraf etmişti.

Aynı zamanda bin Zayed, İhvan hareketine şiddetle düşmanlık yapıyor. Mısır’da İhvan liderlerinden Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, meslektaşı ABD uşağı Sisi’nin darbe girişimine de destek verdi.

Libya’da başkent Trablus’u ele geçirmek isteyen darbeci General Halife Hafter’in başlattığı harekatı da destekleyen bin Zayed, bu süreçte hayatını kaybeden 500’den fazla Müslüman’ın ölümüne neden olanlardan biri!..