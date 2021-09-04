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Siyaset Ertuğrul Günay'dan skandal 'Ayasofya' açıklaması! 'İbadet illa eğilip kalkarak yapılmaz'
Siyaset

Ertuğrul Günay'dan skandal 'Ayasofya' açıklaması! 'İbadet illa eğilip kalkarak yapılmaz'

Halk Tv canlı yayınında konuşan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Ben galiba, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını savunan tek siyasiyim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:40:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Halk Tv canlı yayınında konuştu. İsmail Saymaz'ın "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması doğru bir karar mıydı?" sorusunu cevaplayan Günay, "Ben Ayasofya'nın müze olarak kalmasını savunan galiba tek siyasiyim. Muhalefet partilerinin bazı önde gelenleri de gidip orada açılış törenine katıldılar." dedi.

'İlla eğilip kalkarak ibadet yapılmaz'

Ertuğrul Günay, namaz ibadetine ilişkin skandal ifadeler kullandı:

"İlla eğilip kalkılarak ibadet yapılmaz ki.. ibadet kalpten yapılır. Bu yapının içine giren herkes kendi inancına göre ibadetini yapabilir. Buna bir engel yok. Ben öyle kalmasından yanaydım. Ve onu o dönem savundum." 

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