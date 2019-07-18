Ertuğrul Günay: Yeni yılla birlikte...

23 Haziran seçim sonuçlarının ardından siyasette yeni arayışlar gündemde...

Bir dönem AK Parti'de siyaset yapan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bütün bu soruları T'24'ten Hakan Aksay'a değerlendirdi.

"Yeni yılla birlikte yeni partilerin de görüleceğini" ifade eden Günay, başarılarının iyi bir kadro kurmaları ve parti programına bağlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin beklentisinin derinleşmiş sorunlara çözüm üretebilecek katılımcı, çoğulcu ve saydam bir siyasal anlayış olduğunu ifade eden Günay "AK Parti'den bir grup arkadaşın çıkması Türkiye'nin beklentisi değil" dedi.