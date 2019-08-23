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Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı devam eden Ertuğrul Gazi Camii inşaatını ziyaret etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı devam eden Ertuğrul Gazi Camii inşaatını ziyaret etti.


Ziyaretinde Ertuğrul Gazi İmam Hatibi Hüseyin Karadağ ve firma temsilcilerinin eşlik ettiği Akkuş, cami inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan İl Müftüsü Necati Akkuş, “14 Mart 2019 tarihinde temeli atılarak inşaatına başlanan Ertuğrul Gazi Cami, şehrin merkez camii konumunda olacak. Bünyesinde diyanet gençlik merkezi, erkek ve kadın engelli şadırvanları, kütüphane, toplantı salonu ve işyerleri bulunacaktır. Söz konusu cami 750 metrekare cami içi, 650 metrekare cami dışı musalla mahalline sahip olacaktır. Camide 1400 kişi aynı anda ibadet etme imkanı bulacaktır. Ertuğrul Gazi Camii Kaba inşaatı 2019 Eylül sonuna kadar tamamlanması planlanıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
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