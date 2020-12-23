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Yaşam Ertuğrul beyin kabri nerede?
Yaşam

Ertuğrul beyin kabri nerede?

Ertuğrul Gazi kabri nerede? Nasıl gidilir? Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve Osman Bey’in babasıdır. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup Ertuğrul Gazi’nin türbesi çok sayıda insan tarafından ziyaret edilmektedir. İşte Ertuğrul Gazi'nin türbesi ile ilişkili detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:42:00 -
Ertuğrul beyin kabri nerede?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi, Türk tarihindeki en önemli kişilerden bir tanesidir. Ertuğrul Gazi'nin türbesi (mezarı) nerede, hangi ilde?

Ertuğrul beyin kabri nerede?

Ertuğrul Gazi, tarihimizde yer alan en önemli kişilerden birisidir. Zira, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası olmakla beraber; Anadolu'nun Türk yurdu hâline gelmesinde ve Bizans'ın hâkimiyetine son verilmesinde üstün bir çaba göstermiştir.

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir.

13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebi tarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757’de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılıştaki hali değişmiştir.

1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir.

Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.

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