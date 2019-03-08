Ertuğrul Akbay toprağa verildi Sözcü'nün sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay dün tedavi gördüğü hastanede ölmüştü. Ertuğrul Akbay bugün Zincirlikuyu Mezarlığına toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün ölen gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Akbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra bazı siyasi isimlerle gazeteciler de katıldı. Ailesinin taziyeleri kabulü ve kılınan cenaze namazı sonrasında Akbay'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ertuğrul Akbay öldü

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