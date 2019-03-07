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Ertuğrul Akbay kimdir, hastalığı neydi? | Ertuğrul Akbay hayatı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazetecilik dünyasında Gölge Adam olarak tanınan Akbay 80 yaşındaydı. Peki, Ertuğrul Akbay kimdir? Ertuğrul Akbay hastalığı neydi? İşte Ertuğrul Akbay'ın hayatı...

07 Mart 2019 Perşembe 16:29
Ertuğrul Akbay kimdir, hastalığı neydi? | Ertuğrul Akbay hayatı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazetecilik dünyasında Gölge Adam olarak tanınan Akbay 80 yaşındaydı. Peki, Ertuğrul Akbay kimdir? Ertuğrul Akbay hastalığı neydi? İşte Ertuğrul Akbay'ın hayatı...

Ertuğrul Akbay kimdir?

Halit Ertuğrul Akbay, 1939 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.

Gölge Adam olarak da iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkartması mesleğindeki ününe ün kattı.

TÜRK basınında “röportaj” deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo‘daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma” röportajlarda hep onun imzası vardır. Celal Bayar‘dan Süleyman Demirel‘e, Bülent Ecevit‘e, Necmettin Erbakan‘a ve Turgut Özal‘a kadar ‘çok özel' röportajlar yaptı.

1985 yılında “Gölge Adam” adında gazete çıkarmaya başladı.

8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.

Ertuğrul Akbay'ın Sözcü Gazetesinin sahibi olan Burak Akbay (d.1976) adında bir oğlu vardır.

Kitabı :
2013 – Yaş 75 Yolun Yarısı

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:29
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