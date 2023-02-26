Ertem Şener'den mültecilere ağır sözler: Hepiniz defolun

Ülkemizdeki deprem felaketinin ardından Spor Toto Süper Lig'e yeniden start verildi. Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0 yendiği maçın ardından Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında depremle ilgili konular konuşuldu. Spiker Ertem Şener'in mültecilerle ilgili yaptığı çıkış dikkat çekti.

"Hepiniz defolun"

Ertem Şener canlı yayında, deprem bölgesinden Suriye'ye geri dönen Suriyeliler'in konuşmalarını okuduktan sonra kendinden geçti. Şener o anlarda zehir zemberek sözler savurdu.

İşte Ertem Şener'in o sözleri:

"3-5 tane Suriyeli çıkıp gidiyor 10 bin kişi toplanmışlar, diyorlar ki 'Kendimizi güvende hissetmiyoruz, sallanıyoruz vatanımıza dönüyoruz. Şimdi mi vatanınız oldu? Çıkın gidin, defolun gidin. Hepiniz birden gidin. Boşaltın gidin. Evlerinize bizim dışarda kalan halkımız girsin. Nankörsünüz siz ya, Türkçe de öğrenmişsiniz ya! Ahlaksızsınız siz."