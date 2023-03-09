Ertem Şener futbolun cılkını çıkardı! 'İstatistikler mini etek gibidir...'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain arasındaki maçın spikeri Ertem Şener, verdiği ilginç bilgilerle izleyenleri kızdırdı. Özellikle, istatistiklerle ilgili yaptığı "İstatistikler mini etek gibidir, gerçeği yansıtmaz" benzetmesi büyük tepki çekti. Bu söz, özellikle Kadınlar Günü'nde söylenmesi nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Spikerin yorumcu partneri Emre Özcan ile yaşadığı uyum sorunu da maçın dikkat çeken konularından biri oldu.