Ertelenen NBA bugün başlıyor!

ABD’de Kovid-19 nedeniyle 11 Mart’ta ara verilen NBA’de sezon yeni formatıyla bugün yeniden başlayacak.

Kalan maçlara, Orlando’daki Walt Disney’in içinde yer alan ESPN Wide World Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak NBA’in yeni formatında normal sezon maçları 30 yerine 22 takımla tamamlanacak.

Buna göre, pandemi öncesi alınan sonuçlara göre belirlenen 22 takımdan 13’ü Batı Konferansı’ndan 9’u ise Doğu Konferansı’ndan gelecek.

Pandemi öncesi Doğu Konferansı’nda lider durumunda bulunan Milli oyuncumuz Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks ile Play-Off’u garantileyen Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia Sixers, finale kalma mücadele verecek.

Cedi Osman'ın takımı play-off'ta yok

Cedi Osman’ın ekibi Cleveland Cavaliers ise Play-Off şansı olmadığı için, yeni formatta yer almayacak.

Ersan’lı Bucks ilk maçını, 1 Ağustos’ta Houston Rockets’la, Furkan’lı Sixers da 2 Ağustos’ta Indiana Pacers’la karşı karşıya gelecek. NBA’de play-off turu formatı, önceki sezonlarla aynı kalacak ve 17 Ağustos’ta başlayacak. Orlando’da kampta bulunan oyuncuların arkadaşları ve ailesi, ilk Play-Off turu bitene kadar ESPN Wide World Spor Kompleksi’ne alınmayacak.

Sonraki dönemde Wide World’e girecek misafirler ise yeni tip koronavirüs testinden geçirilecek. Önlemler arasında, her oyuncu ve teknik ekibe günlük veya en az iki günde bir test yapılması planlanıyor. Virüse yakalanan oyuncu ve onunla temas edenler ise karantinaya alınacak.

Kaynak: Fanatik