Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Yönetim ve İletişim Stratejisti Ertan Özyiğit, The Economist dergisinin 'Sıradaki felaket' kapağına ilişkin çok çarpıcı yorumlar getirdi.

Ertan Özyiğit, koronavirüsten sonraki felaketi açıkladı. Özyiğit, güneşte bir patlama yaşanacağını ve bunun dünyadaki bütün sistemi altüst edeceğini söyledi.

Özyiğit, kişisel Youtube kanalından yaptığı açıklamada, “Solar bir patlama, güneş atmosferinde gerçekleşen patlamalara verilen isimdir. The Economist’tek son resimde, bir patlamaya işaret ediyor. Burada olan patlamalar uydulara önce zarar verecek ve sonra canlıları fiziksel olarak etkileyecektir. Yani güneşte meydana gelecek patlama dijital kıyamete neden olacaktır. Bu yüzden bütün elektronik sistemimiz çökecek ve dünya karanlığa gömülecektir” dedi.