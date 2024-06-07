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Spor Ersun Yanal’ın yeni takımına inanamayacaksınız!
Spor

Ersun Yanal’ın yeni takımına inanamayacaksınız!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 14:15:00 -
Ersun Yanal’ın yeni takımına inanamayacaksınız!

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan ve PKK yanlısı tutumuyla tanınan Amedspor, teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı getirdi.

TFF 1. Lige yükselen Amedspor, teknik direktör Ersun Yanal'la prensipte anlaştı.

Amedspor yönetimiyle Ersun Yanal arasında dün İzmir'de başlayan görüşmelerin ardından 1 yıllık anlaşmayla sonuçlandığı belirtildi.

Süper Lig'de birçok önemli takımı çalıştıran Yanal, yeni sezonda Amedspor'un başında yer alacak.

Süper Lig'de birçok kulübü çalıştıran Yanal son olarak Alanyaspor'da görev aldı. Akdeniz ekibinin başında 6 maça çıkan tecrübeli teknik direktör, sahadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

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