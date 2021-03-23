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Spor Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye en büyük katkısı
Spor

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye en büyük katkısı

Fenerbahçe'yi birçok defa kurtaran Altay Bayındır'ın transferinde Ersun Yanal'ın payı çok büyük.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 23:49:00 -
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye en büyük katkısı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden 1-1 beraberlikle ayrılıp şampiyonluk umutlarını diri tutarken, bunda kaleci Altay Bayındır'ın büyük payı vardı. İkinci kez A Milli Takım'a seçilen 22 yaşındaki eldivenin sarı-lacivertli takıma kazandırılmasında ise geçen sezon teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'ın etkisi oldukça fazlaydı.

Israrla Altay'ı istedi

Yanal, yöneticiler yabancı kaleci isterken ısrarla Ankaragücü'nden Altay'ın alınmasını talep etti. Bu ısrarı sonrası Ali Koç, Başkent kulübü ile yaptığı pazarlıkların ardından oyuncunun transferini tamamladı. Yanal'ın bu tutumuyla, belki de Fenerbahçe tarihine geçecek bir kaleciyi sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmış oldu.

Kraft'la yan top sorununu çözdü

Yanal, kalede hata yapmasına rağmen düzenli olarak 11'de görevlendirerek, Altay'ın gelişimine de katkı sağladı. Bu sezon teknik kadroya kaleci antrenörü Michael Kraft'ın katılması, Altay için ikinci önemli nokta oldu. Çok zayıf olduğu yan top konusunda Kraft'ın özel çalışmalarıyla gelişen 22 yaşındaki eldiven, A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Altay Bayındır'ın transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 13 milyon 500 bin avro.

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