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Ersun Yanal'dan son dakika 'Fenerbahçe' açıklaması!

Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüştüklerini belirterek, "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" diye konuştu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:58

Fenerbahçe Kulübü ile adı anılan teknik direktör Ersun Yanal'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bir eğitim konferansı için gelen Yanal, Fenerbahçe ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. 

Fenerbahçe ile teknik direktörlük için görüşüp görüşmediği sorusuna Yanal şöyle cevap verdi:

"Evet Fenerbahçe’yle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır. Bu meseleler halledilmeyecek meseleler değildir. Herkesin kendisine göre bir takvimi vardır. Herkesin kendisine göre olan takvimine de biz saygı duyuyoruz. Bunun bir başka türlü baskı unsuruyla yapılmasına karşıyım. Fenerbahçe'yi konuştuk. Başka ne konuşacağız. Fenerbahçe’nin konuşulduğu her yerde de diğer her şey teferruat ve ayrıntıdır. Süre olarak gerçekten bir zaman veremem. Böyle bir süre de konuşulmadı, sadece fikir alışverişinde bulunduk."

TARAFTARIN KAMPANYASI İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Yanal, taraftarların kendisi hakkında başlattığı kampanya ile ilgili neler söyleyeceği sorusu üzerine, "Çok net söyleyeyim, kimsenin özgür iradesi ve yaptığı özgür davranışı benim bağlayabileceğim bir şey değil. Aynı şekilde her yönetimin de kendi özgür iradesi kendisini bağladığı için benim de kendi özgür iradem kendimi bağlıyor. Biz özgür iradelere, eleştirirken de överken de saygı duymak zorundayız. Bu büyüklüğe de saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:58
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