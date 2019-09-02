Ersun Yanal'dan maç sonu transfer mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıklarını karşılaşmada taraftarı mutlu edecek oyunu ortaya koyduklarını söyledi.

ÇOK COŞKULU OYNADIK

"Maçın en büyük kazanımı taraftarımızın maçtan sonra gösterdiği ilgiydi. Takımı takdir ettiler ve alkışladılar. Maçta oyuncularımızın bireysel becerileri ve katkıları sorgulanabilir. Bunlar da düzelecektir. İlave katkılarla değişecektir. Altını çizmeliyim ki bugünkü mücadelede oyunun her bölümünde istekli ve coşkulu bir takım vardı."

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

"Rakiplerin değil, bizim ne yaptığımız önemli. Biz rakibe göre değil, ihtiyaçlarımıza göre transfer yapıyoruz İstediklerimiz bazen oluyor, bazen olmuyor. Transfer yarın da devam edecek. Tabii ki takıma katkıda bulunacak oyuncular istiyoruz."