Ersun Yanal'a şok ! Bilet bulamadı

Amedspor'un Teknik Direktörü Ersun Yanal, uçuşlardaki doluluk nedeniyle haftasonu yapılan Fenerbahçe kongresinden Diyarbakır'a dönemedi.

Diyarbakır'ın TFF 1. Lige yükselen takımı Amedspor, yeni sezonda da Yanal'ın liderliğinde ilerleme kararı aldı.

Yanal'ın anlaşması, yerel ve uluslararası basında geniş yankı uyandırırken Diyarbakır'daki futbolseverleri de Süper Lig heyecanı sardı.

Uçak biletlerinin tükenmesi sebebiyle, Yanal'ın 11 Haziran'da gerçekleşen Amedspor kongresine yetişemedi.

DİYARBAKIR'DA AKSAMALAR ÇOĞALDI

Aynı sebepten dolayı, Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı da İzmir'den Diyarbakır'a karayoluyla seyahat etmek zorunda kalmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanmasıyla birlikte İzmir, Ankara ve İstanbul'dan Diyarbakır'a olan tüm uçuşlar dolarken, sefer sayılarının azlığı eleştirilere konu oldu.

Diyarbakır'da birçok kişi ya seyahat planlarını ertelemek zorunda kaldı ya da karayoluyla ulaşım arayışına girdi.