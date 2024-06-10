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Spor Ersun Yanal'a şok ! Bilet bulamadı
Spor

Ersun Yanal'a şok ! Bilet bulamadı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 11:47:00 - 2024-06-10 11:47:43
Ersun Yanal'a şok ! Bilet bulamadı

Amedspor'un yeni teknink direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe kongresi dönüşü Kurban Bayramı mağduru oldu.

Amedspor'un Teknik Direktörü Ersun Yanal, uçuşlardaki doluluk nedeniyle haftasonu yapılan Fenerbahçe kongresinden Diyarbakır'a dönemedi.

Diyarbakır'ın TFF 1. Lige yükselen takımı Amedspor, yeni sezonda da Yanal'ın liderliğinde ilerleme kararı aldı.

Yanal'ın anlaşması, yerel ve uluslararası basında geniş yankı uyandırırken Diyarbakır'daki futbolseverleri de Süper Lig heyecanı sardı.

Uçak biletlerinin tükenmesi sebebiyle, Yanal'ın 11 Haziran'da gerçekleşen Amedspor kongresine yetişemedi.

DİYARBAKIR'DA AKSAMALAR ÇOĞALDI

Aynı sebepten dolayı, Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı da İzmir'den Diyarbakır'a karayoluyla seyahat etmek zorunda kalmıştı.
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Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanmasıyla birlikte İzmir, Ankara ve İstanbul'dan Diyarbakır'a olan tüm uçuşlar dolarken, sefer sayılarının azlığı eleştirilere konu oldu.

Diyarbakır'da birçok kişi ya seyahat planlarını ertelemek zorunda kaldı ya da karayoluyla ulaşım arayışına girdi.

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