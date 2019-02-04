Ersun Yanal ile görüşen Canan Karatay'dan Fenerbahçe'ye başarı sırrı!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a seslenerek futbolcularına günde bir kuzu yedirmesi gerektiğini önerdi. Spor öncesi beslenmenin önemini vurgulayan Karatay, "Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhidratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor" açıklamalarında bulundu.

Daha sonra Karatay Ersun Yanal'la görüşerek "Ben Ersun Yanal'a dedim ki, her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına? Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" şeklinde konuştuğu söylendi.