Ersun Yanal geri dönüyor

Ersun Yanal yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Kosova Milli Takımı, tecrübeli teknik direktörle bu ay içinde ikinci temasını kuracak.

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Bodrum'da inzivaya çekilen Ersun Yanal, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bernard Challandes ile yollarını ayıran Kosova Milli Takımı, Ersun Yanal'ı gündemine almıştı. Kosova Futbol Federasyonu'nun Ersun Yanal ile bu ay içinde ikinci kez görüşme yapacağı öğrenildi.

Gerçekleştirilen ilk temasta Ersun Yanal'ın Kosova Futbol Federasyonu'na olumsuz cevap vermemesi üzerine ikinci görüşmede daha detaylı konuların ele alınacağı belirtildi. Toplantıdan çıkacak karar merak edilirken, Ersun Yanal'ın Kosova Milli Takımı'na sıcak bakması anlaşmanın önünü açıyor. İki tarafın mutabakat sağlaması halinde şubat ayı içinde imzaların atılması bekleniyor.

Kariyerinde daha önce Trabzonspor, Fenerbahçe de dahil birçok önemli takımda görev alan Ersun Yanal, Sarı-Lacivertlilerde 2013-14 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşamıştı. 2004 Nisan ayında A Milli Futbol Takımı'nın başına da getirilen Yanal, Ay Yıldızlı takımı 15 maç çalıştırdı.

Kariyerinde 631 maça çıkan Yanal bu karşılaşmalarda 274 galibiyet, 155 beraberlik ve 202 yenilgiyle 1.55 puan ortalaması tutturdu.

Kosova Milli Takımı'nın diğer teknik direktör adaylarından birinin de Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın olduğu iddia edilmişti.