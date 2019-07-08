Ersun Yanal basın mensuplarıyla bir araya geldi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi. Yanal daha sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce Topuk Yaylası’nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de Futbol A takımı ve U19 takımı bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Basın mensuplarının da katılım gösterdiği yemekte Teknik Direktör Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, gazetecilerle uzun süre sohbet etti.

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