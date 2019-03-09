0553 313 94 23

Ersun Yanal: “Artık her maç bir final”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrası, “Her zaman oyunun karşılığı puan olmuyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 22:38
Ersun Yanal: “Artık her maç bir final”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı sonrası, “Her zaman oyunun karşılığı puan olmuyor. Artık her maç bizim için final maçı. Bütün maçları lehimize çevirmek zorundayız” dedi. Öte yandan Yanal’ın basın toplantısı, Başakşehirli yönetici ve futbolcuların şampiyonluk tezahüratları nedeniyle bir ara durdu.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oynadıkları oyunun maçı alamadığı için üzgün olduklarını belirten Yanal, “Her zaman oyunun karşılığı puan olmuyor. İlk yarı 25 dakika oyunun kontörlü bizde. Sonra 20 dakika oyunu rakibe vermemizin dışında ikinci yarı da oyunun hakimiyeti bizdeydi. Ama skoru ve sonucu alamadık. Bunu yapmak zorlandığımız iş. Futbol takım içindeki oyuncularla oynanıyor. Bir bütün. Oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız için üzgünüz. Bu skoru hak etmedik. Başakşehir ligin en az gol yiyen takımı. Onlara karşı porsiyona girmek ama atamamak üzdü. Pozisyonlar buldu ama verdiğimiz bir pozisyon ile maçı kaybettik. Artık her maç bizim için final maçı. Bütün maçları lehimize çevirmek zorundayız” dedi.



“Lig arası ritmi etkileyecek”


Yanal, önümüzdeki hafta sonunda lige verilecek olan aranın ritmlerini etkileyeceğini belirterek, “Ritmi bozmak tartışılacak bir konu ama zorunlu bir ara. Yaralarını saracaklar, sakatlıkları iyileştirecekler, form tutacaklar var. O şartlar ve koşulların nasıl olacağına bağlı. Biz iki hazırlık maçıyla bu periyodu geçireceğiz. Bence ritim bozukluğu olacaktır özellikle seçim haftasında maçların olmaması. Seçim haftası cuma-cumartesi oynanabilir miydi evet oynanabilirdi. Ama güvenlik için böyle bir karar alındı. Belki bizim için bir es iyi olacak” yorumunu yaptı.



“Oyuncularımız performansı bizim iç sorunumuz”


Bir basın mensubunun Volkan Demirel’in performansını sorması hakkında, “İsimler üzerinden gitmeyelim. Bir oyuncumuzu asla tartışmaya açmam. O bizim iç sorunumuz. Dinlenmesi gerekiyorsa dinlendiriş. O aile meselesi” yorumunu yaparken, kedisini başarılı görüp göremediği sorusuna ise, “Bu bir ritim ve senkronizasyon işi. Bizim ayarlarımız bozuk. Eski ayarla dönmek, Fenerbahçe gibi olmamız gerek. Futbol oynamadan bir hedef peşinde koşan camia değiliz. Bugün yenildik. Bizim bir oyunumuz, oyun gücümüz var. Eğer biz şampiyon olacaksak bu görüntüyü vermeye devam etmeliyiz. Her rakibe karşı üstün olmalıyız. Başarı-başarısızlık göreceli iş. O siz takdiriniz. Benim kendimi değerlendirmem doğru değil. Ben bir plan üzerinde çalışıyorum” yanıtını verdi.



“Değişikliklerde oyuncuları doğru yönetmeliyiz”


Yaptığı oyuncu değişikliklerinin doğru olduğunu belirten Yanal, “Rakibimiz birbirini uzun süre tanıyan bir takım. Biz de bu daha oturmadı. Biz daha yeni başladık. Ama ben çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bizim işimiz süreci yönetmek. İkinci yarıdaki değişiklerde oyuncuları doğru yönetmek zorundayız. Önümüzdeki haftalarda bu oyuncular bize lazım” açıklamasını yaptı.



“Hepsini kazanmak için oynamalıyız”


Yanal, bir basın mensubunun, “Her maçımız final” açıklamasını biraz daha açar mısınız sorusuna ise şu yanıtı verdi:


“Oynayacağımız maçların hepsini kazanmak için oynamalıyız. Artık hata yapmayıp bu finalleri doğru oynamalıyız. Bu kadar kolay gol yememiz lazım artık. Bunları iyileştirmek zorundayız. Başakşehir’e de başarılar dilerim şampiyonluk yolunda. Hayırlısı olsun.”



Basın toplantısına Başakşehir arası


Ersun Yanal’ın basın toplantısı sırasında soyunma odasından çıkan Başakşehirli futbolcu ve yöneticilerin şampiyonluk tezahüratları, toplantı odasında duyuldu. Basın mensuplarının sorularını duymakta zorlanan Yanal, kutlamanın bitmesini bekledi ve ardından toplantıya devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 22:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen karşısına çıktı
    1. Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen..
    2. Ezan okurken köpekler neden ulur?
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    4. 15 yıldır yaptırmak için mücadele..
    5. Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile..
    6. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye için..
    7. Venezuela’da elektrik kesintisi..
    8. Yelken: 7. Bodrum Uluslararası..
    9. Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi..
    10. İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
    11. Kaza sonrası araçtan inip tartışan..
    12. "Ülkeler arasındaki duvarlar, korku ve..
    13. Yunanistan'daki "Andromeda" davasında..
    14. Barcelona geri dönüşle kazandı
    15. Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin Milli..
    16. AK parti Burdur adayı Deniz Kurt..
    17. ABD Büyükelçiliği görevlisi..
    18. Ürdün'den, gözaltına alınan..
    19. Manchester City, Sterling ile kazandı
    20. "Neredeyse 5 bin tane projemiz var"
    21. TFF'den vefat eden taraftarların..
    22. Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan..
    23. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral..
    24. Trump'ın İncil'i imzalaması tepkilere..
    25. Milli güreşçilerden birer altın, gümüş..
    26. Kendini aracın önüne attı, dolandırıcı..
    27. Venezuela’da elektrik kesintileri..
    28. Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 5..
    29. "Beylikdüzü'ne metroyu getirme zamanı..
    30. Dil mantarı nedir? Nasıl geçer?
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı