Ersoy: "Koruyucu diş hekimliği hayata geçirilmeli"

Adana Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Dişeti Hastalıkları Uzmanı Dr. Dt. Metin Ersoy, koruyucu diş hekimliği uygulamasıyla çocukların çürük dişlerden korunması gerektiğini söyledi.

Dr. Dt. Ersoy, Adana Diş Hekimleri Odası ve TDB Akademi işbirliği ile “Nekrotik Pulpalı (Kronik Enfeksiyon) Dişlerde Kök Kanal Tedavisi Prensipleri” konulu seminerde, Sağlık Bakanlığı’nın her çocuk için bir Sağlık Karnesi oluşturucağını, bu karnede kalp, göz ve diş taramalarının yer alacağını söyledi.

Bakanlığı bu karne kapsamında Koruyucu Diş Hekimliğini de hayata geçirmesi gerektiğini ifade eden Dr. Dt. Ersoy, "Gelişmiş ülkeler bu konuda oldukça ilerleme kaydetti. Koruyucu Diş Hekimliğini bakanlık biran önce ele almalı hatta öncelenmelidir. Bunun en doğru yöntemi de özelden hizmet satın almasıdır. Bu konuda bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü tüm dünyada sağlık, koruyucu hekimliğe evrilmiş durumdadır.Görmezden gelinmemeli, koruyucu diş hekimliği uygulamalarıyla çocuklarımız çürük dişlerden korunmalı, kaderlerine terk edilmemelidir" dedi.