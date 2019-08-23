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Ersoy, KKTC'de kapalı Maraş bölgesini inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu

23 Ağustos 2019 Cuma 12:51
Ersoy, KKTC'de kapalı Maraş bölgesini inceledi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, KKTC'nin mülkiyet envanter çalışmasının tamamlamasından sonra gerekli teknik ve finansal desteğin verilmesi için hazır olunduğunu bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ersoy, KKTC'deki temasları kapsamında dün Üstel ile kapalı Maraş bölgesinde önce havadan, ardında da karadan incelemelerde bulundu.

Mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, mülkiyet envanter çalışmasının tamamlanması sonrası Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteğin verilmesi için hazır olduklarını ifade etti.

İncelemeler sırasında Üstel, Ersoy'a bölge hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ersoy'un Maraş bölgesindeki incelemesi yaklaşık 3 saat sürdü.

- Kapalı Maraş

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te BMGK'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

KKTC'de 18 Haziran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş'ın açılması konusunda bir adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Temmuz'da da Maraş'ı ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu.

Özersay, kapalı Maraş'ta 25 Temmuz'da yapılan envanter çalışmasına katılarak, "Kapalı Maraş'taki statükoyu değiştirmekte kararlıyız." açıklamasını yapmıştı.

KKTC hükümeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:51
  1. Kapalı Maraş
  2. KKTC
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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