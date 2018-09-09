THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Ersoy: Bedava yer tahsisine karşıyım

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Kadıkalesi Kazı Alanını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yer tahsislerine ilişkin “Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz. Türkiye’de bedava veriyorsanız, mundar ediyorlar” dedi.

09 Eylül 2018 Pazar 11:44
Ersoy: Bedava yer tahsisine karşıyım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan turizmde yer tahsisleri ile ilgili olarak ezber bozan bir çıkış geldi. Ersoy, “Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz. Türkiye’de bedava veriyorsanız, mundar ediyorlar” diye konuştu.

Teşviklere de değinen Ersoy, şu görüşleri paylaştı: “Teşvikler, taşıma suyla değirmen döndürmektir. Hiçbir faydasını görmüyoruz. Bir şeyleri bedava vermek de maalesef yanlış algılanıyor toplum tarafından. Biz, her şeyi ihale ile vermeyi esas alıyoruz. Bazı şeyler değerini bulmazsa ihaleyi de yapmayı düşünmüyoruz. İhale yaparken alt taban belirleyeceğiz. Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:44
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. turizmde yer tahsisleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım: Şunu dost ve düşman herkes bilsin!..
    1. Binali Yıldırım: Şunu dost ve düşman..
    2. Trump'a bir şok da Kremlin'den!..
    3. Eşref Fakıbaba'dan yeni bakana şarbon..
    4. Fenrerbahçe efsanesi Semih Şentürk,..
    5. Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor
    6. Türk teknoloji şirketlerinden büyük..
    7. Erdoğan'dan 'Ertuğrul Gazi' mesajı!
    8. Ersoy: Bedava yer tahsisine karşıyım
    9. Ekonominin temelleri sağlam
    10. Swap düzenlemesine revizyon
    11. Listeden 68 terörist eksildi!
    12. Ticari araçta üretim % 4.6 arttı
    13. Antalya'ya havadan turist yağdı
    14. ABD fonlu teröristler Rakka’da sokağa..
    15. Kamuda yerli tercihi Alman otomotiv..
    16. Yerli ürünleri ayırt etmek için 'yerli..
    17. Tedbirler sonuç verecek! Kamuda..
    18. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye..
    19. Profesör olunca ilk iş olarak..
    20. Dünyaca ünlü hackerlar Teknofest’te
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?