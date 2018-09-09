Ersoy: Bedava yer tahsisine karşıyım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan turizmde yer tahsisleri ile ilgili olarak ezber bozan bir çıkış geldi. Ersoy, “Ben bir şeylerin bedavaya verilmesine karşıyım. Zamanında bedava verilen yatırımların uzatılması talebi yapılıyor. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz. Türkiye’de bedava veriyorsanız, mundar ediyorlar” diye konuştu.

Teşviklere de değinen Ersoy, şu görüşleri paylaştı: “Teşvikler, taşıma suyla değirmen döndürmektir. Hiçbir faydasını görmüyoruz. Bir şeyleri bedava vermek de maalesef yanlış algılanıyor toplum tarafından. Biz, her şeyi ihale ile vermeyi esas alıyoruz. Bazı şeyler değerini bulmazsa ihaleyi de yapmayı düşünmüyoruz. İhale yaparken alt taban belirleyeceğiz. Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek.”