Ersoy: Atatürk Evi hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak... TİKA tarafından yürütülen proje

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında dünyaya geldiği ve bugün Türk–Yunan dostluğunun simgelerinden biri olarak anılan Selanik Atatürk Evi, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi ile tarihî miras Ata’nın vefatının 87’nci yıl dönümünde yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının hâlâ gölgesini düşürdüğü bu ev, artık yenilenen yüzüyle hem tarihimize hem ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak.

Atatürk Evi Kültürel Diplomasi Merkezi Olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik’teki Atatürk Evi’ne taşınan eserlerin görüntülerinin yer aldığı bir video ile sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yapının bir Türk Evi konseptiyle artık sadece müze değil, milletin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezine dönüşeceğini söyledi.

Bakan Ersoy paylaşımında şunları kaydetti:

“Ata'mızın vefatının 87'nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve Türk–Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi'nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz.

@Tika_Turkiye iş birliğinde yürütülen proje ile 315 metrekarelik üç katlı yapıyı 1953’teki özgün hâline kavuşturduk. 1.000’in üzerinde eseri, belgeyi ve kitabı titizlikle yenileyerek yeniden Selanik’e taşıdık.

Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil, milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla yarın bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız.”

Tarihî Ev 1953’teki Özgün Hâline Kavuştu

TİKA koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla 315 metrekarelik üç katlı yapı, Atatürk’ün çocukluk yıllarına tanıklık eden 1953 düzenine uygun biçimde yeniden tefriş edildi.

İç ve dış mekânda tüm ahşap imalatlar birebir yenilenerek elektrik tesisatı baştan sona değiştirildi, sandık odası ve hamam özgün hâline getirildi.

Bahçedeki duvar ve zemin taş kaplamaları da elden geçirilerek yapıya tarihî dokusuna uygun görünüm kazandırıldı.

1000’den Fazla Eser Yeniden Selanik’te

Restorasyon sürecinin en önemli aşaması olan eserlerin yenilenmesi ve taşınması çalışmaları da tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin envanterine kayıtlı eserler Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda titizlikle onarıldı.

Toplamda 14 eser, 1 Cumhurbaşkanlığı Mührü replikası, 50 demirbaş eşya ve 1.005 kitap, 14 Ekim 2025’te diplomatik kargo yoluyla Selanik’e gönderildi.

Yeni Müze Konsepti: “Bir Türk Evi”

Atatürk Evi, yenilenen sergileme düzeniyle ziyaretçilere artık bir “Türk Evi” atmosferi sunacak.

Üç katlı yapının bodrumu “Evin Tarihçesi”, orta katı “Etnografik Sergi”, üst katı ise “Atatürk’ün Selanik Yılları” temasıyla kurgulandı.

Müzede yer alacak obje ve belgeler arasında 1.878 tarihli tapu belgeleri, Ali Rıza Efendi’nin terekesi, Afet İnan’ın kroki çizimleri, Selanik Askeri Rüştiyesi’nin fotoğrafları ve Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın Atatürk Evi tablosu bulunuyor.

Bakan Ersoy Selanik'te

TİKA tarafından yürütülen proje, yalnızca mimari bir yenileme değil; aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve uluslararası kültürel diplomasi açısından da örnek bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Atatürk’ün doğduğu ev, yeniden düzenlenen teşhir alanlarıyla hem Türkiye’nin tarihine hem de dünya mirasına katkı sağlayacak.

Selanik Atatürk Evi, 9 Kasım’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı törenle ziyarete açılacak.

Tarihî miras, yalnızca Türkiye’nin değil, ortak tarih bilincinin de yeniden canlandığı bir kültürel diplomasi örneği olarak değerlendiriliyor