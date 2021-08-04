  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bu fotoğraf çok şey anlatıyor
Silahlı kişilerce kaçırılmıştı! Alıkonulan o tanker serbest bırakıldı
Tunus Cumhurbaşkanı Said, azletmeye devam ediyor: Bu kez ABD büyükelçisi ve bir valiyi azletti
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara yönelik inceleme!
Dünya Ersin Tatar’dan sürpriz ziyaret
Dünya

Ersin Tatar’dan sürpriz ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya bölgesinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak ve yangın bölgelerini incelemek üzere Antalya’ya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:57:00 -
Ersin Tatar’dan sürpriz ziyaret

yeniakit.com.tr

Çeşitli programlar için İstanbul’a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programların ardından yangın felaketi nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak ve yangın bölgelerini incelemek üzere Antalya’ya geçti.

Antalya’da başlayan ve birçok ilde çıkan orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ederken, birçok yangın noktası da kontrol altına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Antalya bölgesinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak ve yangın bölgelerini incelemek üzere İstanbul’da tamamladığı programların ardından Antalya’ya gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay