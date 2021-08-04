Ersin Tatar’dan sürpriz ziyaret

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Çeşitli programlar için İstanbul’a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programların ardından yangın felaketi nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak ve yangın bölgelerini incelemek üzere Antalya’ya geçti.

Antalya’da başlayan ve birçok ilde çıkan orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ederken, birçok yangın noktası da kontrol altına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Antalya bölgesinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak ve yangın bölgelerini incelemek üzere İstanbul’da tamamladığı programların ardından Antalya’ya gitti.