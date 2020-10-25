Ersin Tatar'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yemin etmesinin ardından ilk röportajını AA'ya verdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gücümüzü Türkiye'den alıyoruz. Türkiye'yle uyum içinde çalışmak, bizi güçlü kılıyor" dedi.

Müzakere sürecine ilişkin konuşan Tatar, "Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet ve o devletlerin iş birliğini daha fazla müzakere masasına getirmek için mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı. Tatar, "Diplomatik tanınma, eğer bugün olmuyorsa BM'nin engeliyle olmuyor, Kıbrıs Rumlarının vetosuyla olmuyor" dedi.

"Gücümüzü Türkiye'den alıyoruz"

Türkiye ile uyum içinde çalışacaklarının bilgisini veren Tatar, "Gücümüzü Türkiye'den alıyoruz" dedi.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı "Özellikle son dönemde hidrokarbon zenginliklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bunların paylaşımında ve bu ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle her daim Türkiye Cumhuriyeti'yle hareket etmek durumundayız" diye konuştu.