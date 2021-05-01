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Aktüel Ersin Tatar'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı
Aktüel

Ersin Tatar'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kovid-19 salgınının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir özveriyle çalışan ve ülke ekonomisine katkı koyan tüm çalışanlara, emekçilere ve işçilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 14:23:00 -
Ersin Tatar'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü geçen yıl olduğu gibi yine tedbirler altında kutladıklarını kaydetti.

Tatar, "Kovid-19 salgınının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir özveriyle çalışan ve ülke ekonomisine katkı koyan tüm çalışanlara, emekçilere ve işçilere teşekkür ediyorum. Biz bir bütün olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğümüz mücadeleyle bugünlere ulaştık. Bu başarımızda çalışanlarımız ile işçilerimizin büyük katkıları ve fedakarlıkları vardır." ifadelerini kullandı.

Her zaman işçilerin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"KKTC'ye ve halkımıza yönelik haksız izolasyonlar ve ambargolar devam ederken, tüm olumsuz koşullara rağmen ülke kalkınmasında büyük katkıları bulunan işçilerimizin ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutlarken daha aydınlık, daha refah dolu günler diliyorum. Temennim Kovid-19 salgınının sonra ermesi ve daha aydınlık yarınlara ulaşmamızdır."

Meclis Başkanı Sennaroğlu da mesajında, "1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlarım. Emeği ve alın teriyle geçinen tüm emekçi kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukların halkın her kesimine zor zamanlar yaşattığını hatırlatan Sennaroğlu, mesajında "Bugünlerin en kısa sürede geride kalmasını temenni ederken, emeğiyle geçinen, ailesini alın teriyle geçindiren ve fedakarca çalışarak ülkemizi ayakta tutan işçi ve emekçilerimizin refahı ve mutluluğu her daim en önemli gündem maddemiz olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

"İşçimizi daha güzel günlere taşımak başlıca görevimizdir"

KKTC Başbakanı Saner ise işçilerin, çalışanların ve emekçilerin bir ülkenin, ekonominin vazgeçilmez unsurları olduğuna işaret etti.

Saner, "KKTC devleti ve hükümeti olarak işçimizi, çalışanımızı daha güzel günlere taşımak, başlıca görevimizdir. Ülkemizin, devletimizin daha müreffeh günlere ulaşabilmesi ancak bu sayede mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İşçi bayramının, salgın nedeniyle çok farklı koşullarda kutlandığını belirten Saner, "Bilmeliyiz ki, bizim en önemli dayanağımız, gücümüz, milli bütünlüğümüz, egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkışımız ve ana vatan Türkiye ile var olan çıkara değil, kardeşliğe dayalı kopmaz bağlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle hem kendi vatandaşlarımızın hem de anavatan Türkiye'den gelen ve yıllardır burada emek veren kardeşlerimizin ayrıca üçüncü ülkelerden gelen insanlarımızın 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramlarını candan kutluyor, herkese sağlıklı, mutlu nice nice 1 Mayıslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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