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Siyaset Ersin Tatar: Sıkıntılı zamanlarda güçlü Türkiye’nin desteğini hissettik
Siyaset

Ersin Tatar: Sıkıntılı zamanlarda güçlü Türkiye’nin desteğini hissettik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u kabul etti. Kabulde konuşan Tatar, pandemi gibi sıkıntılı bir dönemde Türkiye’nin desteğini hissetmenin önemine vurgu yaparak, bu hissin güven ve istikrarın yegane teminatı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 16:11:00 -
Ersin Tatar: Sıkıntılı zamanlarda güçlü Türkiye’nin desteğini hissettik

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u kabul etti.

Bakan Muş’un KKTC’yi iyi tanıyan bir kişi olduğuna işaret eden Tatar, bunun KKTC açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, “Pandemi sürecini iyi yönettiğimize inanmaktayım. Bu süre içerisinde her türlü katkıyla bize destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Önemli olan böyle sıkıntılı zamanlarda Kıbrıs Türk halkının arkasında koskoca, güçlü bir Türkiye'nin desteğini hissetmesidir” dedi.

KKTC'de bir dizi programlarının olacağını belirten Muş, ilgili bakanlıklarla müzakerelerin sonuçlanması için bazı imzaların atılacağını ve uygulamaların başlatılacağını ifade ederek, “Yoğun bir programımız olacak. Önemli düzenlemelere hep beraber, iki taraf olarak, imza atmış olarak buradan dönmüş olacağız. Misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Tatar ve heyetine şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

 

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