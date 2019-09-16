0553 313 94 23

Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz sorununa ilişkin verdiği mesajında, "Mülkün sahibiyiz ve sadece hakkımızı istiyoruz. KKTC, gelecek nesilleri için Akdeniz'deki doğalgazdan payını ve hakkını mutlaka alacak" dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:28
Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Sebilürreşad’ın KKTC Temsilcisi Hüseyin Turan’a konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Ersin Tatar, Doğu Akdeniz sorununa ilişkin değerlendirmede bulunarak net bir mesaj verdi: 'KKTC hakkını geri alacak.'

Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin paylaşımında haklı duruşlarını koruduklarını belirten Başbakan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptığımız çalışmalarla hak paylarımızı almak istiyoruz. Bu süreçte yapılacak çığırtkanlık, kimseye fayda sağlamayacak. Her iki tarafın da aklı selim ve sağ duyulu davranması gerekiyor. KKTC, gelecek nesiller için Akdeniz'deki doğalgazdan payını ve hakkını mutlaka alacak." ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin desteğini hissediyoruz'

"Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir irade ortaya koyup gemilerini göndermesi ve bu işe sahip çıkması Kıbrıs Türk Halkına ne denli önem verdiğini göstermektedir." diyen Başbakan Tatar, "Biz burada sadece hakkımızı ve payımızı istiyoruz, başka bir amacımız yok. Biz böylece bu durumu, şu anda sağlam bir zemine bağlamak istiyoruz. Aksi takdirde durum bildiğiniz gibidir." şeklinde konuştu.

'Bizi dışarıda bırakmak istiyorlar'

Rumlarla Doğu Akdeniz meselesini konuştuklarını vurgulayan Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlara yaptığımız teklifte bütün bu zenginlikleri paylaşırken Kıbrıs Türklerinin de söz sahibi olmasını söyledik. Ancak bunlar, hiç bir zaman bu teklifi kabul etmeye yanaşmadı. Kabul edip etmemeleri tabi onların bilebileceği bir iş, ancak bu durum karşısında elbette biz, onların insafına kalacak değiliz. Böyle de bir niyetimiz yok! Eminim ki duymuşsunuzdur. Çünkü onların istek ve amaçları bizleri dışarıda bırakmaya yöneliktir."

'Duruşumuzu koruyacağız'

"Rumlar, nüfus oranına bağlı olarak bir paylaşımdan yana gibi görünmekle birlikte, paylaşmanın mahiyetini müphem tutuyorlar. Yani payın ne zaman, nasıl kullanılacağı noktasında bizlere hiçbir söz hakkı tanınmamaktadır. O ihalelerin nasıl bağlanacağı meselesi de tamamen bizim irademiz dışında olacaktır. Dolayısıyla oldu bittiye getirilmek istenen bu durumu, bizim teknik olarak kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bizim, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptığımız bu çalışmalar içinde hakkımızı ve payımızı alabilmek istiyoruz ve bunun için de yürütülen bu mücadeledeki yerimizi alıyoruz. Türkiye ile birlikte bu faaliyetler içerisinde Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımındaki haklı duruşumuzu koruyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:28
  1. KKTC
  2. Ersin Tatar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası
    1. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural..
    2. Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi..
    3. Ceyhun Gülselam: "Güzel bir başladık,..
    4. Hindistan'da dil tartışması sürüyor
    5. Rize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    6. 'ABD çatışmaya girecek mi?' Trump..
    7. Riyad "Aramco soruşturması" için..
    8. Arjantin'de sahile vuran katil..
    9. Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen..
    10. Maçın ardından
    11. Kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği..
    12. KPSS nedir? 2020 KPSS ne zaman? 2020..
    13. Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
    14. 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
    15. Kuzey Kore nükleer silah için şart koştu
    16. Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak..
    17. Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak
    18. Maçın ardından
    19. Maçın ardından
    20. Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"
    21. Trump'tan Aramco açıklaması
    22. Fransa, Sudan'ın terör destekçileri..
    23. Salepli kahve nasıl yapılır? Salepli..
    24. Vicdansızlar gelinciği boynundan ve..
    25. Başkent’te 3 köpek zehirlenip su..
    26. Bulut: “En kötü 1 puan istiyorduk"
    27. Servis sorunu yaşayan köylüler..
    28. Alaçatı nerede? Alaçatı hangi ilimize..
    29. YKS ek tercih sonuçları ne zaman..
    30. Kayyımlara ve Demirtaş’ın..
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!