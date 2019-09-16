Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr



Sebilürreşad’ın KKTC Temsilcisi Hüseyin Turan’a konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Ersin Tatar, Doğu Akdeniz sorununa ilişkin değerlendirmede bulunarak net bir mesaj verdi: 'KKTC hakkını geri alacak.'



Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin paylaşımında haklı duruşlarını koruduklarını belirten Başbakan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptığımız çalışmalarla hak paylarımızı almak istiyoruz. Bu süreçte yapılacak çığırtkanlık, kimseye fayda sağlamayacak. Her iki tarafın da aklı selim ve sağ duyulu davranması gerekiyor. KKTC, gelecek nesiller için Akdeniz'deki doğalgazdan payını ve hakkını mutlaka alacak." ifadelerini kullandı.

'Türkiye'nin desteğini hissediyoruz'

"Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir irade ortaya koyup gemilerini göndermesi ve bu işe sahip çıkması Kıbrıs Türk Halkına ne denli önem verdiğini göstermektedir." diyen Başbakan Tatar, "Biz burada sadece hakkımızı ve payımızı istiyoruz, başka bir amacımız yok. Biz böylece bu durumu, şu anda sağlam bir zemine bağlamak istiyoruz. Aksi takdirde durum bildiğiniz gibidir." şeklinde konuştu.

'Bizi dışarıda bırakmak istiyorlar'

Rumlarla Doğu Akdeniz meselesini konuştuklarını vurgulayan Tatar, sözlerine şöyle devam etti:



"Onlara yaptığımız teklifte bütün bu zenginlikleri paylaşırken Kıbrıs Türklerinin de söz sahibi olmasını söyledik. Ancak bunlar, hiç bir zaman bu teklifi kabul etmeye yanaşmadı. Kabul edip etmemeleri tabi onların bilebileceği bir iş, ancak bu durum karşısında elbette biz, onların insafına kalacak değiliz. Böyle de bir niyetimiz yok! Eminim ki duymuşsunuzdur. Çünkü onların istek ve amaçları bizleri dışarıda bırakmaya yöneliktir."

'Duruşumuzu koruyacağız'

"Rumlar, nüfus oranına bağlı olarak bir paylaşımdan yana gibi görünmekle birlikte, paylaşmanın mahiyetini müphem tutuyorlar. Yani payın ne zaman, nasıl kullanılacağı noktasında bizlere hiçbir söz hakkı tanınmamaktadır. O ihalelerin nasıl bağlanacağı meselesi de tamamen bizim irademiz dışında olacaktır. Dolayısıyla oldu bittiye getirilmek istenen bu durumu, bizim teknik olarak kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bizim, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptığımız bu çalışmalar içinde hakkımızı ve payımızı alabilmek istiyoruz ve bunun için de yürütülen bu mücadeledeki yerimizi alıyoruz. Türkiye ile birlikte bu faaliyetler içerisinde Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımındaki haklı duruşumuzu koruyoruz."