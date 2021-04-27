Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlayan, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme sona erdi.

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşti ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Tatar, görüşme sonrası konakladığı otelde KKTC basınına değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Tatar, Guterres'in Kıbrıs konusunu iyi bildiğini ve tecrübeli olduğunu vurguladı.

Görüşlerini BM Genel Sekreterine aktardıklarını söyleyen Tatar, pozisyon ve iyi niyetlerini ortaya koyduklarını ve Kıbrıslı Türklerin hep mağdur olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Tatar, Guterres'in 2017'de Crans Montana'da da görüşmeleri yürütmesinden dolayı konuya hakim olduğunu dile getirerek, "Gutteres konuyu (Kıbrıs meselesi) biliyor, meseleyi biliyor. Şimdi artık diğer tarafla da görüşecek. Meseleyi yoğun olarak yarın ve öbür gün tartışacağız. Meseleleri Crans Montana'da da yaşadığından tartabildiğini, tecrübesi olduğunu gözlemledim. Bakıp göreceğiz." dedi.

5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başlamıştı.