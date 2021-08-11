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Spor Ersin Düzen TRT Spor'dan ayrıldı
Spor

Ersin Düzen TRT Spor'dan ayrıldı

TRT Spor'da Stadyum programını sunan Ersin Düzen, ailevi sebeplerden kaynaklı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 12:06:00 -
Ersin Düzen TRT Spor'dan ayrıldı

Ünlü program sunucusu Ersin Düzen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TRT Spor'dan ayrıldığını duyurdu.

Uzun süredir TRT Spor'da program yapan Ersin Düzen, kendi isteğiyle yeni bir sayfa açmak adına ayrıldığını açıkladı.

11 yıldır görev yaptığı TRT'den kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Düzen, "11 yıl görev yaptığım Stadyum ve TRT Spor’a, kendi isteğimle devam etmeme kararı aldım. Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT’nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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