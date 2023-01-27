Ersan Şen'le ilgili şok "Erdoğan" iddiası! Yok artık daha neler

Haber Türk'ün "demirbaşı" olarak nitelenen muhalif hukukçu Ersan Şen'in, önceki akşamki yayında altılı masayı hedef alan eleştirilerinin muhalefet cephesinde kafa karışıklığına sebep olduğunu belirten Kurtuluş Tayiz, "Şizofrene bağlamış altılı masa fanatiklerini ikna etmek zor. Biraz eleştirdi diye Ersan Şen'i de 'Erdoğan mı aramıza gönderdi' diye kuşkulanmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muhalefet cephesinden altılı masaya dönük eleştiriler yağmur gibi yağmaya başladı.

Bunun başlıca sebebi altılı masanın, bir araya gelmelerinin de gerekçesi olan "ortak aday" konusunda hâlâ mutabakat sağlayamaması. Ve seçim tarihi ilan edilmesine karşın cumhurbaşkanı adayını çıkaramaması.

Diğer önemli bir gerekçe ise masadan her kafadan çıkan ayrı sesler.

AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın masadaki hırçınlıkları da ayrı.

Masayı o kadar karıştırdılar ki, muhalefet medyası ciddi ciddi "Davutoğlu ile Babacan'ı acaba Erdoğan mı aramıza gönderdi" diye sorgulamaya başladı.

Haber Türk'ün "demirbaşı" olarak nitelenen muhalif hukukçu Ersan Şen'in, önceki akşamki yayında altılı masayı hedef alan eleştirileri de aynı şekilde muhalefet cephesinde kafa karışıklığı yarattı.

Şen'in "iktidar işini iyi yapıyor, altılı masa dünyadan bihaber" sözleri üzerine CHP tarafında kıyametler koptu.

Dün gün boyu TT listesinde ön sıralarda olan Ersan Şen'den ne bekliyordular artık bilinmez ama kendilerini büyük hayal kırıklığına uğrattığını düşündükleri kesin.

Şen'in sözleri aşağı yukarı şöyleydi: "İktidar işini iyi yapıyor altılı masa kafasına göre takılıyor. Senin adayın belli değil her kafadan bir ses çıkıyor sen grup konuşmasında hala biz bu seçimi kazanacağız diyorsun. Bunun neresi tutarlı kardeşim, neyle seçim kazanacaksın?"

Aslında hayal kırıklığı yaşayan kişi Ersan Şen. Altılı masayı bu kadar desteklemesine rağmen, seçime birkaç ay kala hala aday bile çıkaramamalarına isyan ediyor.

Ersan Şen "ne yapıyorsunuz, kendinize gelin, seçimi kaybediyorsunuz" demek istiyor.

Ama şizofrene bağlamış altılı masa fanatiklerini ikna etmek zor. Biraz eleştirdi diye Ersan Şen'i de "Erdoğan mı aramıza gönderdi" diye kuşkulanmaya başladılar. Oysa dönüp biraz altılı masanın içine düştüğü bu "sen ben" kavgasına baksalar, toplumsal muhalefetin umutlarının nasıl tüketildiğini, istismar edildiğini görecek ve ona hak verecekler. Ersan Şen, altılı masaya isyan etmekte bu yüzden son derece haklı!"