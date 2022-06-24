Ersan Şen'i köşeye sıkıştıran kur-enflasyon sorusu! Böyle kıvırıp hakaret etti

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Habertürk TV canlı yayınına katılan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, yine alanı dışına çıkarak değerlendirmelerde bulundu. Şen, "Kur sebep, enflasyon sonuçtur." dedi.

Faruk Aksoy, Şen'e, dolar/TL kurunun 12 liraya kadar gerilediğini hatırlatarak, "Peki enflasyon niye düşmedi?" diye sordu.

Kaçacak yeri kalmayınca hakaret etti

Kıvırıp geri adım atan Şen, "Böyle olmaz, böyle olmaz." dedikten sonra, verecek cevap bulamayınca araya DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar girerek Şen'i içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya çalıştı.

Aksoy'un ortaya koyduğu verilere verecek cevabı kalmayan Ersan Şen, "Senin kafan basmıyor mu?" diye hakaret etti.