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Medya Ersan Şen'i köşeye sıkıştıran kur-enflasyon sorusu! Böyle kıvırıp hakaret etti
Medya

Ersan Şen'i köşeye sıkıştıran kur-enflasyon sorusu! Böyle kıvırıp hakaret etti

Habertürk TV canlı yayınında kur-enflasyon tartışması yaşandı. Önce "Kur sebeptir enflasyon sonuçtur." diyen Ersan Şen, Faruk Aksoy'un ortaya koyduğu verilerden sonra kıvırarak hakaret dilini seçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 23:32:00 - 2022-06-25 00:44:07

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınına katılan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, yine alanı dışına çıkarak değerlendirmelerde bulundu. Şen, "Kur sebep, enflasyon sonuçtur." dedi.

Faruk Aksoy, Şen'e, dolar/TL kurunun 12 liraya kadar gerilediğini hatırlatarak, "Peki enflasyon niye düşmedi?" diye sordu.

Kaçacak yeri kalmayınca hakaret etti

Kıvırıp geri adım atan Şen, "Böyle olmaz, böyle olmaz." dedikten sonra, verecek cevap bulamayınca araya DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar girerek Şen'i içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya çalıştı.

Aksoy'un ortaya koyduğu verilere verecek cevabı kalmayan Ersan Şen, "Senin kafan basmıyor mu?" diye hakaret etti.

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Yorumlar

Mustafa

Tipik solcu tepkisi sığ düşünce ve görüşlerine yanlış denerek doğrular söylendiğinde küfür ve hakaretler havada uçuşur., zaten yanlış kulvarda koşuyor ama TV için iyi bir figür geçinip gidiyor hukuk karın doyurmuuor herhalde

Yom

Maalesef büyüklük hatalarımızı kabullenmekle olur. Ersan kişisi yanlış bir tez ortaya atmış, ama hala yanlış düşünmüşüm dememek için bin dereden su getiriyor. Bu arada bu ülkede biri daha var, yanlış olduğunu göre göre faizin sebep olduğunu düşünüyor ve ülkeyi buna göre yönetiyor.
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