Ersan Şen'e şok sözler! 'Küreselci faiz çetesinin sözcüsü'

Habertürk'te Kübra Par'ın sunuculuğunu yaptığı Açık ve Net programında Avukat Yaşar Baş ve Prof. Dr. Ersan Şen arasında ekonominin tartışıldığı sırada sert bir tartışma yaşandı.

Baş, hükümetin faiz politikasının doğru olduğunu yaklaşık 3 trilyon liralık bir paranın küreselci faiz çetelerinden kurtarıldığını iddia etti.

Bunun üzerine Ersan Şen gerçeklerin başka olduğunu belirterek hasarın çok büyük olduğunu belirterek, Baş'a 'yazıklar olsun' diyerek tepki gösterdi.

"Küreselci faiz çetesinin sözcüsü"

Bu sözler üzerine sinirlenen Baş, Şen'i "küreselci faiz çetesinin sözcüsü" olmakla suçladı.

İkili arasındaki tartışma bir müddet uzadıktan sonra, Par araya girerek konuklarını yatıştırmaya çalıştı.