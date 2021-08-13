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Gündem Ersan Şen'den mülteci çıkışı: Bu bir 'Kenan Ülkesi' projesidir
Gündem

Ersan Şen'den mülteci çıkışı: Bu bir 'Kenan Ülkesi' projesidir

Mültecilerin gönderilmesiyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen çarpıcı bir iddia ortaya attı. Şen, mülteci olaylarının arkasanıda 'Kenan Ülkesi' projesinin olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 05:35:00 -

Habertürk'te canlı yayına katılan Prof. Dr. Ersan Şen, mülteci olayının arkasında 'Kenan Ülkesi' projesinin yattığını belirtti.

Şen'in açıklamaları şöyle:

Bu geri gönderme değildir. Bu devleti yönetenlerin kitlesel akın ile gelenleri bu millete verdiği söz çerçevesinde yollamaktır. Biz geldik gidiyoruz. Bundan sonra gelecek çocukların nesillerimizin mezarlarımıza gelip küfretmesini ve tükürmesini istemiyorsak. Mültecileri geri göndermeliyiz. Bu bir kenan ülkesi projesidir. Bu bir Amerikan projesidir. O insanlar oralardana keyfi itilmediler. O insanlar oradan iç savaş çıktığı için gelmedi.

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