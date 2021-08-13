Ersan Şen'den mülteci çıkışı: Bu bir 'Kenan Ülkesi' projesidir

Habertürk'te canlı yayına katılan Prof. Dr. Ersan Şen, mülteci olayının arkasında 'Kenan Ülkesi' projesinin yattığını belirtti.

Şen'in açıklamaları şöyle:

Bu geri gönderme değildir. Bu devleti yönetenlerin kitlesel akın ile gelenleri bu millete verdiği söz çerçevesinde yollamaktır. Biz geldik gidiyoruz. Bundan sonra gelecek çocukların nesillerimizin mezarlarımıza gelip küfretmesini ve tükürmesini istemiyorsak. Mültecileri geri göndermeliyiz. Bu bir kenan ülkesi projesidir. Bu bir Amerikan projesidir. O insanlar oralardana keyfi itilmediler. O insanlar oradan iç savaş çıktığı için gelmedi.

"DEAŞ ile yurtsuzlaştırıldılar"

Birden bire ortaya çıkan ve kaybolan DEAŞ ile yurtsuzlaştırıldılar. Hem o insanlar için hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin atalarımızın mirasına sahip çıkmaktır. Atalarım güzel söylemiş. Devlet başa kuzgun leşe. Devletin olmadığı zaman neler olduğunu görüyorsunuz. Devlet varlığını gösterecek.

"Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi parçalama projesi"

Sınırlar benim git evinde rahat uyu bu sınırları ben korurum diyecek. Kurtuluş savaşında bunu gördük. Bu sadece işsizlik meselesi değil, ekonomi meselesi de değil. Bu orada kurulması planlanan uydu garnizon projesi kapsamında Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi parçalama projesidir.