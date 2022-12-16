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Gündem Ersan Şen'den İmamoğlu açıklaması: Millet bana kızacak...
Gündem

Ersan Şen'den İmamoğlu açıklaması: Millet bana kızacak...

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Prof. Dr. Ersan Şen, 'Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Millet bana kızacak. Hiç birşeyin sonu değil. Daha bunun istinafı var, yargıtayı var.' diyerek ilginç bir çıkış yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 03:15:00 - 2022-12-16 03:30:43

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, "Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını açıkladı.

Savcı ise mahkemenin verdiği kararı "usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle" istinafa götüreceğini belirtti.

TV100 ekranlarında konuyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

"İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık"

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen söz alarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık. Millet bana kızacak. Hiç birşeyin sonu değil. Daha bunun istinafı var, yargıtayı var. Topluma yansıma nasıl, toplum bitirmiş. 2 yıl 7 ay 15 gün, bitti. Siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Bana bırak ya hoca diyorlar.

Belediye Başkanı olabilmenin şartları, Anayasa 76. maddede olduğu gibi milletvekilliğiyle aynıdır. Ama kesinleştiğinde, kasten işlediği iddia olunan suçtan mahkumiyeti aldığında anahtarı teslim edersin."

"Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye"

İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse 30 gün mahkum olacağını belirten Şen, "İnfaz edilmemesi başka bir şey, yatarını söyleyeyim mi? 30 gün kemiksiz girecek içeri kesinleştiğinde." dedi.

Kaynak: TV100

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