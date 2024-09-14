Ersan Şen’den dikkat çeken ‘Narin’ çıkışı! Hayırdır canilerin avukatlığını mı yapacaksın?
Türkiye’yi ayağa kaldıran Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturma tüm titizliğiyle sürerken, 6 Şubat depremlerinde müteahhitleri savunmasıyla tepki çeken avukat Ersan Şen, küçük Narin’in bedenini canice çuvala koyup dereye gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar için ‘O coğrafyada ayakta kalmanın derdinde. Onu koruyacaksın” dedi.
6 Şubat depremlerinde müteahhitleri savunmasıyla tepki çeken ve şartlarda anlaşması halinde Eylem Tok ve katil oğlunun dava dosyasını alabileceğini söyleyen avukat Ersan Şen, Narin Güran Cinayeti ile ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı.
“O coğrafyada ayakta kalmanın derdinde”
Ersan Şen’in dikkat çeken sözleri şöyle: “Koruma, sistemi ayakta tutma derdinde. Ailenin büyüğü, bir karar alınmış. O coğrafyada ayakta kalmanın derdinde. Nevzat Bahtiyar’ı çok iyi koruyacaksın. Onun canı devlete emanet. Bazen insanlar tutuklanması gerekirken tutuklamazsın, bir gitsin bakalım yol alsın dersin.”