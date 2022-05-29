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Medya Erotik Akbaş, gönlündeki reisi açıkladı!
Medya

Erotik Akbaş, gönlündeki reisi açıkladı!

Yeşilçam'da çektiği erotik filmlerle tanınan Aydemir Akbaş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği ismi açıkladı. Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 12:02:00 -
Erotik Akbaş, gönlündeki reisi açıkladı!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Aydemir Akbaş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği ismi açıkladı. Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına konuk oldu. Çok eskiden Demokrat Partili olduğunu söyleyen Aydemir Akbaş, "Ben Menderesciydim" dedi. Aydemir Akbaş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini dile getirdi.

Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve ekledi: "Uçta değil o birleştirebilir, bir barıştırıcı insan olarak bakıyorum" dedi.

AKŞENER'İ BAŞBAKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR
Akbaş, Başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.

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Yorumlar

alper

şe...siz er...ni cocu kendi soyundan olanı nasıl bilirsin

ersan

merak ediyorum herkese hakaret lakap takma hakkini kimden aliyorsunuz
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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