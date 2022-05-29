Erotik Akbaş, gönlündeki reisi açıkladı!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Aydemir Akbaş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği ismi açıkladı. Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.



Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına konuk oldu. Çok eskiden Demokrat Partili olduğunu söyleyen Aydemir Akbaş, "Ben Menderesciydim" dedi. Aydemir Akbaş, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini dile getirdi.

Bu seçimlerde kucaklayıcı adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve ekledi: "Uçta değil o birleştirebilir, bir barıştırıcı insan olarak bakıyorum" dedi.

AKŞENER'İ BAŞBAKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Akbaş, Başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.