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Erol Mütercimler yine palavra sıktı! Hem Sezer’i savundu, hem de Ecevitçi solculara yarandı

Erol Mütercimler, şu an sosyal medyada gündem olan eski Cumhurbaşkanı Sezer’le telefonda konuştuğunu ve anayasa fırlatma olayının gerçeğini, Sezer’in ağzından dinlediğini söyledi. Sezer’in kitapçık fırlatmadığını ve olayın kurgu olduğunu savunan Mütercimler, işin sonunu da AK Parti’nin iktidar olmasına bağlayarak yine beyin yaktı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:58

 yeniakit.com.tr  Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, yine palavra sıktı! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Tarafsız bir cumhurbaşkanı gösterin” şeklindeki sözlerinin ardından sosyal medyada gündem olan, taraflı olmanın kitabını yazan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’le ilgili konuşan Mütercimler, çok konuşulacak sözler sarf etti. 2001 krizine öncülük eden Ecevit-Sezer kavgası hakkında çelişkili ifadeler kullanan Mütercimler, işin ucunu AK Parti’ye bağlayarak iyiden iyiye beyin yaktı.

“Kitapçık fırlatmadı”

Mütercimler Sezer’in kitapçık fırlatmadığını, anayasayı Ecevit’in önüne yavaşça itelediğini iddia etti.

“Kurguydu” dedi, kendisiyle çelişti

Toplantıdan önce, heyetin kendi arasında anlaşarak olayı kurguladığını öne süren Erol Mütercimler, toplantı bittikten sonra kitapçık fırlatılmadığı halde olayı olmuş gibi anlattıklarını savundu. Olaya kurgu diyen Mütercimler, “Bana kitapçık fırlatıldı” diyen Ecevit içinse, “Şüphesiz o bu kurgunun dışında” ifadesini kullandı.

AK Parti’ye bağladı

Kurgu olan olayın sonrasında yaşananları hatırlatan Mütercimler, AK Parti’nin kurulup iktidara gelmesini de bu “kurgu”ya bağladı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:58
  1. Erol Mütercimler
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. Ahmet Necdet Sezer
  4. Bülent Ecevit

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