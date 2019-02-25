0553 313 94 23

Erol Mütercimler muhalefet partilerini gazladı

Katıldığı bir televizyon programından 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuşan Erol Mütercimler, muhalefet partilerini gazladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:34

Erol Mütercimler, TV5’te yayınlanan ‘Gizli Dosya’ programında 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefet partisini gaza getirecek açıklamalarda bulundu. 
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gerçekleşen yarışta Mansur Yavaş'ı favori gördüğünü söyleyen Mütercimler, 'İstanbul'daki durum Binali Bey açısından hiç kolay değil' dedi.
TV5'te yayınlanan ‘Gizli Dosya’ programında 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlere ilişkin tahminlerde bulunan Erol Mütercimler, 'Zillet İttifakı'na gaz verecek açıklamalar yaparak; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'nın CHP'nin olacağını iddia etti.

Erol Mütercimler'in yerel seçimlere ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Ankara Mansur Yavaş’ın ama dikkat edilsin CHP’nin demiyorum. Seçimlere rozetsiz giriyor. İlginçtir, dikkat çekicidir AKP de rozetsiz giriyor. Mansur Yavaş baştan beri tavrını koydu. Ülkücü bir geçmişten geliyor.

İzmir CHP’nin ama oyları düşecek.

İstanbul’a gelince… İstanbul’daki durum Binali Bey açısından hiç kolay değil. AKP açısından çok kritik İstanbul’daki durum. Erkem İmamoğlu’nun İstanbul’u alması sürpriz olmayacak ama koşulu var. O koşul ne?

AKP’ye oy veren seçmenin en az %9’unun oyunu alması gerekiyor. MHP’ye oy veren seçmenin de %4’ünün oyunu alması gerekiyor. Bunu yapabilirse İstanbul’u Ekrem İmamoğlu alabilir.

Asıl sürpriz iki ilde. Bursa ve Adana… Bursa ve Adana’yı alıyor CHP.

Şimdi burada asıl soru şu. Ben de kendi kendime soruyorum ve cevabını veremiyorum. Tayyip bey, İstanbul’u kaybetmeye hazır mı? Bu büyük mesele.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:34
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Adana
  6. erol mütercimler
  7. 31 mart yerel seçimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Eda Nur Hancı
    1. Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? |..
    2. Ayşegül Yılmaz kimdir kaç yaşında? |..
    3. İran'da emeklilerden "tazminat"..
    4. Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı
    5. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    6. Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde..
    7. Başkan Çerçi Forum Magnesia’daydı
    8. Adıyaman Üniversitesinde stratejik..
    9. Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri
    10. GSS ve SGK prim borçlarını..
    11. Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi..
    12. Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr...
    13. Futbol: TFF 3. Lig
    14. Bowling turnuvasında şampiyon belli..
    15. MTTB’den Mısır’daki idamlara tepki
    16. KAYSERmall Outlet AVM’ den anlamlı..
    17. Cimnastik grup şampiyonları belli oldu
    18. Rize Valisi Kemal Çeber: “Rize için..
    19. Serbest harita mühendislerinden..
    20. Hayallerini sahneye taşıdılar
    21. Memur Sen Mısır’da ki idamları kınadı
    22. AGİT: "Moldova’da oyların satın..
    23. CHP Bulancak İlçe Başkanlığı’nda çıkan..
    24. Arısoy Zeytinburnu’nu dinledi, İBB..
    25. Gaziosmanpaşa’da çöplüğü andıran çatı..
    26. Üniversitede engellilerin önündeki..
    27. İyi Parti yöneticisi, Hançer’in..
    28. Karda yaban hayatı unutulmadı
    29. Alanya Büyükhasbahçe’ye imar yolu
    30. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr...
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler