Erol Mütercimler muhalefet partilerini gazladı

Erol Mütercimler, TV5’te yayınlanan ‘Gizli Dosya’ programında 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefet partisini gaza getirecek açıklamalarda bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gerçekleşen yarışta Mansur Yavaş'ı favori gördüğünü söyleyen Mütercimler, 'İstanbul'daki durum Binali Bey açısından hiç kolay değil' dedi.

TV5'te yayınlanan ‘Gizli Dosya’ programında 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlere ilişkin tahminlerde bulunan Erol Mütercimler, 'Zillet İttifakı'na gaz verecek açıklamalar yaparak; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'nın CHP'nin olacağını iddia etti.

Erol Mütercimler'in yerel seçimlere ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Ankara Mansur Yavaş’ın ama dikkat edilsin CHP’nin demiyorum. Seçimlere rozetsiz giriyor. İlginçtir, dikkat çekicidir AKP de rozetsiz giriyor. Mansur Yavaş baştan beri tavrını koydu. Ülkücü bir geçmişten geliyor.



İzmir CHP’nin ama oyları düşecek.



İstanbul’a gelince… İstanbul’daki durum Binali Bey açısından hiç kolay değil. AKP açısından çok kritik İstanbul’daki durum. Erkem İmamoğlu’nun İstanbul’u alması sürpriz olmayacak ama koşulu var. O koşul ne?



AKP’ye oy veren seçmenin en az %9’unun oyunu alması gerekiyor. MHP’ye oy veren seçmenin de %4’ünün oyunu alması gerekiyor. Bunu yapabilirse İstanbul’u Ekrem İmamoğlu alabilir.



Asıl sürpriz iki ilde. Bursa ve Adana… Bursa ve Adana’yı alıyor CHP.



Şimdi burada asıl soru şu. Ben de kendi kendime soruyorum ve cevabını veremiyorum. Tayyip bey, İstanbul’u kaybetmeye hazır mı? Bu büyük mesele.